Компания Anthropic анонсировала Claude Ship. Этот инструмент для разработчиков автоматически проверяет изменения в коде, устраняет неполадки и одобряет правки в соответствии с правилами, установленными в команде. Новинка призвана решить актуальную проблему: ИИ-агенты генерируют код гораздо быстрее людей, но необходимость последующей проверки и исправления ошибок до сих пор ограничивала реальное ускорение всего процесса.

Хотя инструменты на базе ИИ могут повысить продуктивность написания кода, этот прирост зачастую не отражается ни на конечном результате, ни на объеме затрачиваемых усилий. Причина: разработчикам приходится тратить больше времени на ручную проверку кода, созданного искусственным интеллектом. Исследователи проанализировали более 300 миллионов рабочих результатов, полученных с платформы для инженерной аналитики Jellyfish, чтобы выяснить, как именно ИИ влияет на работу разработчиков.

По словам авторов исследования, использование инструментов для программирования и ИИ-агентов действительно привело к заметному увеличению количества строк кода, однако на итоговый результат это практически не повлияло.

Использование ИИ привело к заметному увеличению среднего времени, затрачиваемого на проверку пулл-реквестов (pull requests), а также к росту доли запросов, потребовавших внесения изменений. В результате задачи разработчиков всё больше смещаются в сторону проверки кода.

Компания Anthropic представила решение под названием Claude Ship, расширяющее полномочия своего ИИ. Теперь разработчики могут делегировать Claude не только проверку и исправление изменений в коде, но и их одобрение — в соответствии с заданными правилами. В состав Claude Ship входит функция проверки кода (Code Review), доступная с октября 2026 года, а также два новых ИИ-агента: PR Steward и Claude Approvals (на данный момент — в бета-версии).

Совместно они берут на себя обработку пулл-реквестов, с помощью которых разработчики предлагают внести изменения в существующую кодовую базу. Функция Code Review выявляет потенциальные ошибки, PR Steward вносит необходимые исправления, а Claude Approvals на основе установленных правил принимает решение о том, можно ли принять (одобрить) данные изменения.

Благодаря Code Review разработчики получили возможность автоматически проверять изменения в коде на наличие ошибок с учетом всей кодовой базы. Это позволяет сократить время на ручную проверку и уделить больше внимания созданию новых функций. Предусмотрены три уровня проверки — Quick (быстрая), Standard (стандартная) и Deep (глубокая), — позволяющие регулировать тщательность анализа, проводимого Claude. Потенциал ИИ-проверок подтверждается собственным опытом Anthropic: в команде разработчиков компании, где этот инструмент используется как один из этапов контроля, количество принятых (слитых) пулл-реквестов в период с июня по сентябрь выросло более чем вдвое. При этом доля отмененных изменений сократилась более чем на 40 процентов.

Чтобы действия ИИ оставались прозрачными, PR Steward после каждого обновления фиксирует внесенные изменения, а также указывает, как их можно отменить в случае необходимости. Агент может изменять код, но не имеет права самостоятельно утверждать его (выпускать в продажу/релиз). Именно здесь на помощь приходит функция Claude Approvals. Разработчики определяют, какие решения они готовы доверить ИИ, прописывая соответствующие правила в специальном файле внутри репозитория. Пользователи с подпиской уровня Team или Enterprise, работающие с кодом на GitHub, уже сейчас могут воспользоваться Claude Ship. Компания Anthropic предоставляет соответствующим корпоративным клиентам кредит (бонусные средства) в размере не менее 10 000 долларов.

Источник: Claude