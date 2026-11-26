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Даже продвинутые модели ChatGPT могут придумывать научные исследования, подделывать цитаты и терять заданные пользователем инструкции по мере продолжения разговора. Эти ограничения остаются актуальными и для новых версий чат-бота OpenAI, обращает внимание Engadget.

Одна из наиболее серьёзных проблем — так называемые галлюцинации. ChatGPT способен приводить ссылки на несуществующие публикации и приписывать учёным вымышленные высказывания. Использование ChatGPT Search помогает проверять информацию, но наличие ссылок на реальные сайты ещё не гарантирует достоверность ответа. Дополнительная проблема — склонность модели соглашаться с пользователем, даже когда его утверждения ошибочны.

Другая слабость проявляется в продолжительных диалогах. Чат-бот может правильно принять подробные инструкции, признать обнаруженную ошибку, а затем снова допустить её или проигнорировать ранее заданные требования. Исследование с участием 18 языковых моделей показало, что надёжность выполнения задач обычно снижается по мере увеличения объёма входного контекста. Однако тестирование проводилось на более ранних версиях GPT, Gemini и Claude, поэтому напрямую переносить эти результаты на GPT-6 нельзя.

В OpenAI также признают, что функция Memory не сохраняет абсолютно все детали разговоров. Поэтому при работе над большими проектами пользователям приходится периодически повторять ключевые требования и проверять результаты. Engadget подчёркивает, что проблема не ограничивается ChatGPT: похожие недостатки встречаются и у других ИИ-ассистентов.

Источник: engadget