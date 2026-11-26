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Европейский космический аппарат Hera передал первые детальные снимки астероида Диморфос спустя четыре года после столкновения с ним зонда NASA DART. На изображениях виден огромный кратер, который изменил форму небольшого космического тела.

Миссия Double Asteroid Redirection Test, или DART, стартовала в 2021 году и завершилась намеренным столкновением с Диморфосом 26 сентября 2022 года. Это был первый в истории эксперимент по изменению орбиты астероида путём физического удара.

Целью эксперимента стала двойная система астероидов. Более крупный объект Дидим имеет диаметр около 730 метров, а его спутник Диморфос — примерно 151 метр.

Удар пришёлся по Диморфосу, поскольку изменение его орбиты вокруг Дидима можно было точнее измерить с помощью наземных телескопов. NASA рассчитывало сократить период обращения Диморфоса вокруг Дидима минимум на 73 секунды.

Реальный результат оказался значительно больше: период обращения сократился на 33 минуты. Изменения затронули и орбиту всей пары вокруг Солнца.

Однако камеры итальянского аппарата LICIACube, сопровождавшего DART, не смогли рассмотреть последствия удара. Огромное облако выброшенной пыли скрыло поверхность астероида, а к моменту, когда оно рассеялось, аппарат уже покинул окрестности системы.

Диморфос относят к так называемым астероидам-кучам обломков. Это не монолитная глыба, а скопление камней, удерживаемых очень слабой гравитацией, поэтому заранее предсказать реакцию такого тела на удар было сложно.

Модели, опубликованные в 2024 году, допускали, что DART может не оставить заметного кратера. По другой версии, удар должен был лишь перестроить камни внутри астероида и изменить его форму.

Аппарат Hera, запущенный Европейским космическим агентством в октябре 2024 года, добрался до системы Дидим-Диморфос 4 ноября 2026 года. Его задача — изучить последствия столкновения DART и уточнить внутреннее строение астероидов.

На снимках Hera видно, что обращённая к DART сторона Диморфоса стала заметно более плоской. Кратер настолько велик относительно размеров астероида, что изменил его общий силуэт.

При этом часть поверхности осталась похожей на то, что было до удара. Сравнение новых снимков с изображениями, полученными DART до столкновения, позволило распознать отдельные валуны, которые, вероятно, остались на прежних местах.

Удар также нарушил предполагаемую приливную синхронизацию Диморфоса. Ранее считалось, что он, как Луна относительно Земли, всегда обращён к Дидиму одной стороной, однако теперь астероид, по данным Hera, хаотично вращается на орбите.

Ещё одним неожиданным открытием стало обнаружение сотен валунов размером в несколько метров вокруг астероидной пары. Часть из них может быть выброшена при столкновении с DART, однако их происхождение пока не установлено.

В 2023 году телескоп Hubble зафиксировал 37 валунов, которые могли оторваться от Диморфоса после удара. Новые наблюдения показывают значительно более многочисленную популяцию объектов.

В ближайшие месяцы Hera приблизится к системе, чтобы получить изображения более высокого разрешения. В декабре расстояние до астероидов сократится примерно до 13 километров.

В январе аппарат развернёт два кубсата. Juventas впервые проведёт радарные измерения внутренней структуры астероида, а Milani изучит окружающую среду системы.

Эти данные помогут определить массу и строение Диморфоса. В результате учёные смогут точнее оценить, насколько эффективно DART передал астероиду импульс, и понять, как подобные тела могут реагировать на будущие попытки изменения траектории.

По словам руководителя миссии Hera Яна Карнелли, DART показал, что орбиту астероида можно изменить, а Hera теперь выясняет, что произошло с самим объектом. Вместе эти миссии должны стать шагом к надёжной технологии защиты Земли от опасных астероидов.

Источник: ScienceAlert