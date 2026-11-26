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«Сбер» представил GigaChat 4 — обновлённую версию языковой модели, в которой заметно улучшились качество ответов, скорость обработки запросов и работа с длинными текстами.

Модель лучше удерживает контекст и точнее следует сложным инструкциям — в том числе когда важны строгие ограничения по формату, например, конкретный объём текста или табличное представление данных. Она эффективнее справляется с анализом и структурированием больших объёмов информации: может обобщать тексты, выделять ключевые тезисы, сравнивать варианты и выстраивать планы.

Значительно выросла и полезность в задачах, связанных с кодом: модель точнее генерирует фрагменты на разных языках, понятнее объясняет ошибки, предлагает варианты исправлений и аккуратнее соблюдает заданные стандарты оформления. Кроме того, расширились мультимодальные возможности — в новых сценариях улучшена обработка файлов и согласованность ответов при работе с документами, например при анализе договоров или извлечении данных из PDF.

Источник: news.rambler.ru