У Zeekr 8X появилась и полностью электрическая версия. У неё 925 л. с. — такая отдача достигается за счёт трёх электромоторов: двух на задней оси и одного на передней, что даёт точный векторинг тяги и уверенную работу полного привода даже в сложных условиях.

Архитектура платформы — на 900 В, это позволяет использовать сверхбыструю зарядку: восполнение запаса энергии с 10 до 80% занимает порядка 15 минут при наличии подходящей станции. Ёмкость батареи — 70 кВт·ч, а запас хода — до 328 км по циклу WLTC (по более оптимистичному CLTC — до 410 км).

Динамика соответствует мощности: разгон до 100 км/ч занимает менее 3 сек. — на уровне спорткаров, но при этом кроссовер рассчитан на семью: в салоне 6 мест с капитанскими креслами на втором ряду, а со сложенными сиденьями объём багажника доходит до 2200 л. Среди технологических акцентов — двойные стёкла по кругу для шумоизоляции, адаптивная пневмоподвеска с регулировкой клиренса, лидар и два вычислительных чипа Nvidia Thor-U для продвинутых ассистентов водителя.

Источник: китайские автомобили