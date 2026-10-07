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Компания Ghost представила специализированный настольный компьютер Core стоимостью 3499 долларов (около 350 тысяч рублей), предназначенный для круглосуточной работы персональных ИИ-ассистентов. Устройство получило финансирование в размере 11 миллионов долларов от венчурного фонда Andreessen Horowitz на этапе посевного раунда.

Core разработан с концепцией локального размещения ИИ-агента без использования облачных сервисов. Компьютер интегрируется с приложениями пользователя, документами, историей экрана, носимыми устройствами и системами умного дома. Согласно задумке Ghost, агент будет накапливать контекстную информацию о владельце на протяжении многих лет, выполняя задачи без необходимости постоянных указаний и самостоятельно инициируя контакт в критических ситуациях.

Внутри Core установлены видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF с объемом памяти 24 ГБ, процессор AMD Ryzen 5 7600, оперативная память DDR5 объемом 64 ГБ и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. Устройство работает с открытыми моделями искусственного интеллекта, включая Qwen 3.8-Next, Qwen 3.8-27B, Gemma 4-31B и Muse-Glimmer-30B, а пользователи могут загружать дополнительные модели самостоятельно.

Основной упор Ghost делает на приватность данных. Компания позиционирует Core как альтернативу облачным решениям: модели обработки, переписка и долговременная память функционируют исключительно на локальном уровне без передачи информации на удаленные серверы. Однако в политике конфиденциальности указано, что устройство может сохранять импортированные пароли, активные сеансы браузера и сохраненные воспоминания даже после удаления исходных источников данных.

Постоянный доступ агента к учётным данным потребовал внедрения специального сетевого фильтра. Эта система проверяет исходящие запросы и блокирует несанкционированные действия или попытки несанкционированного вывода информации. Подобные угрозы безопасности уже выявлялись у других ИИ-ассистентов: возможность беспрепятственного обращения к файлам и сервисам повышает риск при возникновении ошибок в работе программы.

Core конкурирует с более доступными альтернативами. В сентябре компания Autonomous представила устройство Intern 2 стоимостью 299 долларов (около 30 тысяч рублей). Ghost обосновывает разницу в цене наличием готовой среды для работы, встроенной локальной памятью, отсутствием требования постоянной подписки и специализированным оборудованием.

Основатель Ghost Зейн Джаваид на момент запуска проекта имел возраст 19 лет. Первая партия Core доступна для предзаказов с планируемой датой доставки на последнюю неделю октября. Компания исходит из предположения, что если персональные ИИ-агенты станут постоянно функционирующими цифровыми помощниками, им потребуется собственное физическое устройство, расположенное рядом с маршрутизатором и сетевым хранилищем, а не просто еще одна вкладка в браузере.

Источник: securitylab.ru