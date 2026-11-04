Компания Google начала распространение стабильной версии Android Auto 18.1

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Google приступила к распространению стабильной версии автомобильной платформы Android Auto 18.1. Выходу финальной сборки предшествовал этап бета-тестирования, завершившийся в конце октября.

Обновление не содержит явных интерфейсных изменений, доступных пользователю напрямую, и сосредоточено на технической оптимизации системы и исправлении ошибок. Основная часть нововведений скрыта в коде приложения и подготавливает платформу к будущим масштабным апдейтам.

В частности, в кодовой базе Android Auto 18.1 обнаружены новые упоминания масштабного редизайна под кодовым названием Cielo. Наработки касаются обновленных системных анимаций и алгоритмов динамического масштабирования навигационных карт. Сроки официального запуска нового графического оформления разработчики пока не раскрывают.

Источник: tuttoandroid