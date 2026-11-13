Google выпустила ИИ-модель Gemini 4 Hydrogen – она превосходит предшественника Flash в три раза

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Компания Google представила Gemini 4 Hydrogen — еще одну модель в своей передовой линейке, пополнившую семейство Gemini 4 (наряду с Gemini 4 Carbon и Gemini 4 Argon) всего через несколько дней после их анонса.

Модель Hydrogen, разработанная для оперативного выполнения агентных рабочих процессов, привносит новейшие возможности ИИ от Google в повседневные задачи: написание кода, разработку программного обеспечения и другие процессы, требующие высокой скорости и эффективности.

В отличие от моделей Carbon и Argon, предназначенных для глубокого анализа сложных проблем с расчетом на долгосрочную перспективу, Hydrogen ориентирована на быстрое выполнение операций. Она способна писать код, запускать тесты, проверять внесенные изменения и решать рутинные задачи разработки — как самостоятельно, так и в связке с другими моделями серии Gemini 4.

По данным Google, в рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index модель Hydrogen превзошла Argon: 51 балл против 50 (при стандартном высоком уровне «мышления»). При выборе максимального уровня показатель достигает 54 баллов.

Google разработала Hydrogen для решения повседневных задач разработчиков, включая отладку кода, работу с репозиториями, веб-разработку и выполнение многоэтапных агентных задач. Модель также способна обрабатывать текст, изображения, аудио и видео, поддерживая совокупное контекстное окно (входные и выходные данные) объемом до 1 миллиона токенов.

Предусмотрены четыре уровня «мышления» — низкий, средний, высокий и новый, еще более продвинутый уровень (xhigh), — что позволяет разработчикам регулировать глубину логических рассуждений в зависимости от сложности задачи, а также требований к скорости отклика и стоимости вычислений.

Согласно результатам тестирования, проведенного Google, модель Hydrogen набрала 57% в бенчмарке Terminal-Bench 4.1 — это более чем в три раза превышает показатель Gemini 3.8 Flash, составивший 18,2%. Кроме того, по заявлению компании, при использовании стандартного «высокого» уровня сложности Hydrogen выполняет задачи в 2,5 раза быстрее своей предшественницы.

Для решения более широкого спектра интеллектуальных задач модель может анализировать документы, электронные таблицы, графики и видеозаписи, формируя на их основе отчеты и структурированные данные. В Google отмечают улучшения в работе с внешними инструментами и написании программного кода, а также способность системы восстанавливать корректную работу в случае сбоя при вызове инструмента или отсутствия результатов поиска.

Компания Google также представила инструмент Orchestrator в своей платформе разработки Antigravity, который позволяет разработчикам использовать модели Gemini 4 Carbon и Hydrogen совместно в рамках одной сессии.

Вместо того чтобы полагаться на одну модель на протяжении всего выполнения задачи, Orchestrator динамически переключается между ними в зависимости от требуемого типа работы. Например, Carbon может проанализировать кодовую базу, устранить неопределенности и составить план действий, в то время как Hydrogen возьмет на себя рутинное написание кода, обновление пакетов и тестирование. Если более быстрая модель сталкивается с трудностями, задача может быть передана обратно Carbon для более глубокого анализа и внесения корректировок.

По данным Google, в тесте Terminal-Bench 4.1 система Orchestrator продемонстрировала показатели успешного выполнения задач, сопоставимые с результатами модели Carbon, при этом потребляя на 24% меньше выделенной квоты ресурсов и выполняя задачи в среднем на 19% быстрее.

Такой подход призван снизить необходимость задействовать модель с мощными аналитическими способностями на каждом этапе процесса разработки, что потенциально позволяет сократить расходы без потери производительности.

Google внедряет модель Hydrogen в Google AI Studio, Gemini API, сервисы Gemini для бизнеса, приложение Gemini и Google Поиск. Она также доступна платным подписчикам Google AI уровней Pro и Ultra, в то время как инструмент Orchestrator на начальном этапе предоставляется только подписчикам уровня Ultra.

Стоимость использования API данной модели составляет 1,50 доллара за миллион входных токенов и 7,50 доллара за миллион выходных токенов при размере контекстного окна в 1 миллион токенов.

Источник: Google