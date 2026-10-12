Администрация президента США Дональда Трампа превратила борьбу с привычной терминологией в сфере технологий в жесткий тест на лояльность. Ранее заявив в соцсетях, что использование аббревиатуры AI (искусственный интеллект) вместо «суперинтеллекта» (SI) делает человека «врагом» Белого дома, Трамп подкрепил слова официальным распоряжением. Новое требование уже стало обязательным для всех американских федеральных ведомств и научно-исследовательских структур, которым предписано полностью исключить старый термин из официальных документов.

Обсуждение новых стандартов терминологии в сфере искусственного интеллекта в Кремниевой долине (AI генерация). Автор: Flow Источник: flow.google.com

Тренд стремительно подхватили ведущие игроки американской технологической индустрии. Руководитель Microsoft Сатья Надделла в недавней аналитической публикации о рисках технологий стал использовать исключительно термин «суперинтеллект», аналогичную лексику использовали в публичных заявлениях глава Nvidia Дженсен Хуанг и основатель Amazon Джефф Безос. Первым из ИТ-миллиардеров за трендом последовал Илон Маск, переименовавший проект на базе своего сервиса микроблогов в SpaceXSI.

Критиков такого переименования поддерживают и независимые эксперты, отмечающие, что отказ от слова «искусственный» имеет под собой давнюю дискуссионную почву. Ряд исследователей ранее выступали против терминов вроде «машинное обучение» или «интеллект», указывая на то, что маркетинг ИТ-гигантов намеренно размывает грань между когнитивными способностями человека и математическими алгоритмами компьютеров. Тем не менее, в текущих реалиях смена аббревиатуры превратилась для Кремниевой долины из академического спора в политическую необходимость.

Источник: Heise-Newsticker