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Формирование колец вокруг молодых звёзд может происходить двумя способами, установили астрономы, изучив звезду V1094 Sco. В одних случаях кольца и промежутки в газопылевом диске создаёт растущая планета, в других — скопление пыли под действием её собственной гравитации. Исследование провела группа под руководством Масаюки Ямагути из Университета Кюсю (Япония).

V1094 Sco находится примерно в 500 световых годах от Земли, в созвездии Скорпиона. Световой год — путь, который свет проходит за год, около 9,5 триллиона километров. Возраст звезды составляет около 2 миллионов лет.

Для работы учёные использовали архивные данные радиотелескопов ALMA, расположенных в Чили. Японский метод реконструкции изображений PRIISM примерно вдвое повысил их пространственное разрешение, то есть позволил различать более мелкие детали протопланетного диска. Этот диск представляет собой облако газа и пыли, из которого формируются планеты.

Пылевой диск вокруг звезды простирается на 380 астрономических единиц, примерно 57 миллиардов километров, и почти в 13 раз дальше, чем Нептун от Солнца. Газовый диск тянется ещё на 760 астрономических единиц, около 114 миллиардов километров. На расстоянии от 100 до 230 астрономических единиц, или примерно от 15 до 34 миллиардов километров, найдено четыре узких пылевых кольца, разделённых зонами пониженной плотности.

Промежутки такого рода преимущественно объясняли влиянием молодых планет. Для V1094 Sco этого оказалось недостаточно. Расчёты показали, что два внутренних промежутка могла сформировать одна планета массой около 55 масс Земли, примерно 3,3·10²⁶ килограмма. Внешние кольца расположены примерно на равном расстоянии друг от друга там, где вещество холоднее и турбулентность слабее. Их появление связывают с вековой гравитационной неустойчивостью, то есть постепенным сгущением пылевых частиц под действием собственного притяжения и взаимодействия с газом. Со временем такие сгущения способны стать зародышами новых планет.

Планету пока не удалось наблюдать напрямую. В дальнейшем учёные планируют использовать японский телескоп «Субару». Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal. Дальнейшие наблюдения других протопланетных дисков помогут выяснить, насколько широко распространены кольца вокруг молодых звёзд, возникающие каждым из двух способов.

Источник: new-science