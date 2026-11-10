Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2 — более мощные и дешевые модели ИИ

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

В конце октября 2026 года новая ИИ-модель Gemini 4 Carbon от Google возглавила рейтинг Индекса интеллекта и аналитических возможностей искусственного интеллекта (Artificial Analysis Intelligence Index), сместив с вершины Claude Opus 5.5 от Anthropic. Как и ожидалось, Anthropic запускает новые модели ИИ в преддверии запланированного IPO — и таким образом вновь обходит Google в рейтинге лучших моделей ИИ.

Автор: Guardian Источник: www.theguardian.com

9 ноября 2026 года Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2 — свои самые мощные на сегодняшний день модели искусственного интеллекта, которые к тому же дешевле своих предшественников. В Индексе интеллекта модель Fable 5.2 набирает 65 баллов. Gemini 4 Carbon — 60 баллов, а Claude Opus 5.5 — 59 баллов. Текущая топ-модель OpenAI GPT-6 Astra находится на четвертом месте с солидным отрывом (57 баллов).

По данным Anthropic, Fable 5.2 и Mythos 5.2 производят продукцию на 30 процентов быстрее, чем их предшественники Fable 5.1 и Mythos 5.1, и стоят на 20 процентов дешевле. Claude Fable 5.2 доступен в приложениях Claude и Claude Code, а также на всех основных облачных платформах. Как сообщает CNBC, за каждый миллион входных токенов взимается восемь долларов, а за миллион выходных токенов — 40 долларов.

Mythos 5.2 пока доступен только для определенных компаний, которым необходимо зарегистрироваться в рамках специальной программы. Хотя Mythos 5.2 представляет собой ту же модель, что и Fable 5.2, в ней отсутствуют ограничения в таких сферах, как кибербезопасность и биология.

По словам продакт-менеджера Anthropic Дайанн Пенн, модель Fable 5.2 предназначена прежде всего для «опытных пользователей или решения особо сложных задач». К числу последних Пенн относит решение трудных проблем в таких областях, как инженерия, математика и робототехника. Другие модели, например Claude Opus 5.5, напротив, лучше подходят для повседневных задач.

Презентацию Anthropic новых моделей искусственного интеллекта следует рассматривать в контексте планируемого IPO. Первая модель Mythos, представленная весной 2026 года, вызвала ажиотаж благодаря своим расширенным возможностям кибербезопасности и способствовала росту Anthropic на фондовом рынке.

Anthropic по-прежнему стремится к крупнейшему IPO в истории фондового рынка, в ходе которого хочет привлечь около 100 миллиардов долларов. Однако когда дело доходит до оценки, поставщик ИИ стремится получить сумму от одного до 1,5 триллиона долларов. Летом 2026 года сообщалось о цифре до двух триллионов.

Источник: CNBC

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 85 0
Автор avia_news Рейтинг +3.10
Блог ИИ, сервисы и приложения 714 4923 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Деталь без единого слоя: три ловушки объёмной печати и как мы обходим их в своём слайсере

Обычный принтер строит деталь слой за слоем. Есть способ получить её целиком: залить смолу в стеклянную банку, вращать банку перед проектором и подсвечивать её меняющимися картинками. Через...

Почему Nvidia не может просто так уволить гендиректора Дженсена Хуанга

С юридической точки зрения для увольнения Дженсена Хуанга из Nvidia достаточно простого большинства голосов совета директоров, однако на практике глава компании обладает такой властью, какой не...

Как посчитать, сколько электричества съедает компьютер и во сколько рублей это обходится

Наклейка «850 Вт» на блоке питания ничего не говорит о счёте за свет. Узнать настоящие расходы можно за пять шагов: измерить мощность, разбить время по режимам и перевести киловатт-часы в рубли....

Как рассчитать автомобильный компрессор под свои колёса: считаем литры, минуты и амперы

На коробке автомобильного компрессора обычно написано 150 PSI и 35 л/мин. Первая цифра почти ни на что не влияет, вторая на практике оказывается заметно меньше. Ниже расчёт в шесть шагов: по...

Почему советский завод отказался от серийного выпуска деки «Орель-101-стерео» в пользу «Орель-101-1»

В начале 1984 года Днепропетровский машиностроительный завод выпустил опытную предсерийную партию кассетного магнитофона-приставки 1-го класса «Орель-101-стерео» со сквозным каналом тракта записи и...