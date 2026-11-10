Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2 — более мощные и дешевые модели ИИ

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В конце октября 2026 года новая ИИ-модель Gemini 4 Carbon от Google возглавила рейтинг Индекса интеллекта и аналитических возможностей искусственного интеллекта (Artificial Analysis Intelligence Index), сместив с вершины Claude Opus 5.5 от Anthropic. Как и ожидалось, Anthropic запускает новые модели ИИ в преддверии запланированного IPO — и таким образом вновь обходит Google в рейтинге лучших моделей ИИ.

9 ноября 2026 года Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2 — свои самые мощные на сегодняшний день модели искусственного интеллекта, которые к тому же дешевле своих предшественников. В Индексе интеллекта модель Fable 5.2 набирает 65 баллов. Gemini 4 Carbon — 60 баллов, а Claude Opus 5.5 — 59 баллов. Текущая топ-модель OpenAI GPT-6 Astra находится на четвертом месте с солидным отрывом (57 баллов).

По данным Anthropic, Fable 5.2 и Mythos 5.2 производят продукцию на 30 процентов быстрее, чем их предшественники Fable 5.1 и Mythos 5.1, и стоят на 20 процентов дешевле. Claude Fable 5.2 доступен в приложениях Claude и Claude Code, а также на всех основных облачных платформах. Как сообщает CNBC, за каждый миллион входных токенов взимается восемь долларов, а за миллион выходных токенов — 40 долларов.

Mythos 5.2 пока доступен только для определенных компаний, которым необходимо зарегистрироваться в рамках специальной программы. Хотя Mythos 5.2 представляет собой ту же модель, что и Fable 5.2, в ней отсутствуют ограничения в таких сферах, как кибербезопасность и биология.

По словам продакт-менеджера Anthropic Дайанн Пенн, модель Fable 5.2 предназначена прежде всего для «опытных пользователей или решения особо сложных задач». К числу последних Пенн относит решение трудных проблем в таких областях, как инженерия, математика и робототехника. Другие модели, например Claude Opus 5.5, напротив, лучше подходят для повседневных задач.

Презентацию Anthropic новых моделей искусственного интеллекта следует рассматривать в контексте планируемого IPO. Первая модель Mythos, представленная весной 2026 года, вызвала ажиотаж благодаря своим расширенным возможностям кибербезопасности и способствовала росту Anthropic на фондовом рынке.

Anthropic по-прежнему стремится к крупнейшему IPO в истории фондового рынка, в ходе которого хочет привлечь около 100 миллиардов долларов. Однако когда дело доходит до оценки, поставщик ИИ стремится получить сумму от одного до 1,5 триллиона долларов. Летом 2026 года сообщалось о цифре до двух триллионов.

Источник: CNBC