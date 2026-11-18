Главное конкурентное преимущество Nvidia — это программное обеспечение, и теперь, судя по всему, его пишет искусственный интеллект. Компания Anthropic сообщила своим будущим акционерам, что ее передовая внутренняя модель — Claude Mythos Preview — смогла перенести модель Claude на графические чипы AMD всего за три дня. Раньше для такой смены платформы требовались усилия десятков инженеров и от шести до двенадцати месяцев работы. Эти данные взяты из презентации для инвесторов в преддверии выхода Anthropic на биржу Nasdaq, который состоится в четверг, 19 ноября.

Ускоритель AMD Instinct MI455X Автор: AMD Источник: www.amd.com

Что именно сделала Mythos на чипах AMD

По словам соучредителя и директора по вычислительным мощностям Тома Брауна, через три дня Claude уже работал на оборудовании AMD — практически без участия человека. Система Mythos самостоятельно написала или перенесла почти 100 процентов так называемых «ядер». Ядра — это небольшие, высокооптимизированные программы, которые выполняют вычислительные операции ИИ-модели непосредственно на конкретном чипе. Для чипов Nvidia они обычно создаются с помощью платформы CUDA, а для чипов AMD — с помощью аналогичной платформы ROCm. Именно необходимость такой адаптации кода — главная причина, по которой многие компании продолжают использовать решения Nvidia, несмотря на наличие альтернатив.

Тестирование проводилось на ускорителях AMD модели MI355X и касалось обработки входных данных (промптов) моделью Anthropic. Как заявляют в Anthropic, всего за три дня удалось достичь «приемлемого уровня производительности». Сама версия «Mythos Preview» в открытый доступ не попала: из соображений кибербезопасности компания Anthropic решила придержать эту модель. Как сообщают основатели в письме инвесторам, она была выпущена лишь после внедрения дополнительных защитных механизмов — уже под названием «Claude Fable 5».

Почему Anthropic делает на этом такой акцент

Anthropic запускает Claude, используя одновременно четыре семейства чипов: Amazon Trainium, TPU от Google, а также графические процессоры (GPU) от Nvidia и AMD. Компания рассматривает все эти вычислительные мощности как единый пул, распределяя их по мере необходимости между научными исследованиями, разработкой моделей, обслуживанием клиентов и внутренними задачами. Чем быстрее новое оборудование вводится в эксплуатацию, тем сильнее переговорные позиции Anthropic в отношениях с производителями чипов. В июле Anthropic заключила с AMD соглашение, предусматривающее использование чипов серии MI450 общей мощностью до 2 гигаватт; ввод в строй первого гигаватта запланирован на первую половину 2027 года. В обмен на это AMD намерена инвестировать в Anthropic до 5 миллиардов долларов.

Примечательно, что Nvidia также участвует в частном размещении акций на сумму 26 миллиардов долларов, которое Anthropic проводит параллельно с подготовкой к выходу на биржу. Для Nvidia эта новость оказалась крайне несвоевременной, поскольку корпорации сейчас приходится справляться с уходом Дженсена Хуанга. После того как информация о переходе на AMD стала достоянием общественности, акции AMD за два торговых дня выросли с 515 до 585 долларов, однако с тех пор их стоимость вновь снизилась — примерно до 504 долларов.

AMD и OpenAI также делают ставку на ИИ-кодинг

Anthropic — не единственная компания, развивающая подобный подход. Еще летом сама AMD представила ROCm. AI — плагин для ИИ-помощников в написании кода (таких как Claude Code, OpenAI Codex или Cursor), предназначенный для автоматической оптимизации моделей под оборудование AMD. По словам руководителя аппаратного направления OpenAI, компания разработала собственный ИИ-чип под названием Jalapeño — причем при проектировании также использовались инструменты искусственного интеллекта. Google же уже много лет развивает собственную линейку чипов — TPU — вместе с программным обеспечением, независимым от платформы CUDA. Впрочем, согласно финансовому отчету, у Nvidia по-прежнему насчитывается более 7,5 миллионов разработчиков, использующих CUDA.

Почему CUDA вряд ли быстро утратит свои позиции

Данные, представленные компанией Anthropic, не прошли независимую проверку — на это, в частности, обращает внимание профильное издание The Decoder. Упомянутый срок в три дня относится лишь к одной конкретной задаче для одной модели, а что именно подразумевается под «приемлемой производительностью», в Anthropic не уточняют.

Отсутствует как сравнение с результатами работы той же модели на чипах Nvidia, так и информация о том, можно ли перенести на оборудование AMD гораздо более трудоемкий процесс обучения нейросетей. Кроме того, аналитическая платформа TIKR отмечает, что в ходе презентационных мероприятий у Anthropic есть все основания подчеркивать свою независимость от Nvidia.

На Уолл-стрит многие также считают, что хоронить Nvidia пока рано. «Можно заменить генерального директора, но нельзя заменить архитектуру CUDA», — утверждает Джим Лебентал из инвестиционной компании Cerity Partners (которая сама владеет акциями Nvidia). Преимущество Nvidia выходит далеко за рамки одной лишь CUDA: оно опирается на целую экосистему, включающую библиотеки, сетевые технологии и сообщество разработчиков, которые выстраивали свои решения на этой платформе на протяжении почти двух десятилетий.

Источник: Anthropic