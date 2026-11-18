Несколько дней назад компания Google выпустила ноябрьское обновление (Pixel Drop) 2026 года. В рамках обновления Android 17 на устройствах Pixel 10 появилась функция «очистки» речи: искусственный интеллект удаляет из голосовых сообщений слова-паразиты, такие как «э-э-э». Однако, несмотря на полезность нововведений, для некоторых владельцев использование смартфонов Pixel после обновления стало настоящей проблемой.

Об этом сообщает издание Android Police, ссылаясь на многочисленные жалобы пользователей на различных форумах. Пожалуй, самая серьезная проблема затрагивает камеру: вместо изображения происходящего перед объективом пользователи видят в приложении лишь черный экран. При попытке сделать снимок или записать видео смартфон выдает сообщение об ошибке. С аналогичной проблемой сталкиваются и другие владельцы Pixel, у которых приложение «Камера» вовсе не запускается.

Кроме того, обновление Android 17 негативно повлияло на работу десктопного режима (режима рабочего стола) на смартфонах Pixel. В частности, из интерфейса исчез значок панели задач (dock), а сочетание клавиш «Alt + Tab», с помощью которого пользователи могли быстро переключаться между открытыми окнами, перестало работать. Кроме того, некоторые пользователи настольного режима (Desktop Mode) сообщают, что после обновления у них перестал работать вывод звука.

И наконец, поводы для недовольства появились у владельцев Pixel 9 Pro Fold и Pixel 10 Pro Fold. Они сообщают, что после обновления до Android 17 экран блокировки этих складных смартфонов иногда остается темным даже после того, как устройство разворачивают. Кроме того, у некоторых пользователей пропала возможность персонализировать экран блокировки.

Плохая новость для владельцев Pixel, столкнувшихся с этими неполадками, заключается в том, что временное решение (обходной путь) существует только для одной из них — да и то оно помогло далеко не всем. По всей видимости, ошибку в работе камеры можно устранить, если выключить смартфон на несколько минут. После этого ожидания и последующей перезагрузки приложение должно снова заработать. Что касается всех остальных проблем, то пользователям остается лишь ждать исправления от Google.

Источник: Android Police