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Leica представила часы ZM 11 Green Spirit с зелёным циферблатом. Он состоит из двух слоёв, и, по словам компании, цвет меняется в зависимости от освещения и угла обзора: от зелёного к серому. По поверхности циферблата идут горизонтальные бороздки, а окошко с датой расположено на 3 часах. Корпус выполнен из нержавеющей стали, его диаметр 41 мм, толщина 13 мм, а водонепроницаемость рассчитана на 100 метров.

Внутри установлен автоматический механизм LA-3001, который Leica разработала совместно со швейцарским производителем механизмов Chronode. В нём 35 камней, частота составляет 28 800 полуколебаний в час (4 Гц), а запас хода достигает около 60 часов. Как утверждает Leica, механизм проверяли в пяти положениях, а суточное отклонение укладывается в диапазон от минус 4 до плюс 6 секунд.

Метки на циферблате шлифованные, с полированными гранями, стрелки обработаны алмазной огранкой. Метки и стрелки покрыты люминофором Super-LumiNova Grade A.

Ремешок меняется с помощью системы Leica Easy Change, которая вдохновлена механизмом крепления объективов Leica. Для замены достаточно нажать на красную точку, подходят резиновые, тканевые и металлические варианты. В Европе за новинку просят от 6800 евро.

Источник: IT Home