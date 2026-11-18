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Разработанный в Китае крупногабаритный грузовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа NORINCO LUCA (7-тонного класса) успешно прошел испытания по транспортировке и сбросу грузов. Это стало важным достижением после первого полета аппарата, состоявшегося в марте.

Как сообщили представители компании-разработчика изданию Global Times, данные испытания расширили функциональные возможности БПЛА, позволив перейти от простой автоматизированной перевозки грузов к выполнению задач по интеллектуальному высокоточному сбросу.

В ходе испытаний были отработаны следующие этапы:

погрузка и проверка груза,

программирование маршрута полета,

взлет, крейсерский полет,

открытие грузового люка,

автоматический сброс груза,

подбор вытяжных парашютных систем,

посадка и оценка места приземления.

По данным компании NORINCO UAS (входит в состав китайской государственной корпорации Norinco Group), наземный пункт управления осуществлял непрерывный контроль за полетом и процессом сброса. Все системы функционировали штатно, а каналы передачи данных работали стабильно.

К числу ключевых протестированных возможностей относятся: модульная погрузка, сброс грузов с высоты 300 метров, автоматический выбор момента сброса, сбор парашютных систем и оценка площадки приземления. Бортовая система автоматически выполнила сброс грузовой платформы и скорректировала параметры полета (балансировку) с учетом изменения массы полезной нагрузки, что обеспечило стабильность движения аппарата.

Главный конструктор Гэн Цзяньчжун рассказал Global Times, что система сброса использует оптические датчики для измерения направления и скорости ветра в режиме реального времени. Интеллектуальный алгоритм определяет оптимальный момент для сброса, обеспечивая высокую точность попадания.

Система высокоскоростной видеофиксации запечатлела траекторию полета груза и точку его приземления в высоком разрешении. По словам Гэн Цзяньчжуна, груз достиг заданной зоны, а точность сброса соответствовала передовым отечественным стандартам.

Обладая грузоподъемностью 3,5 тонны, БПЛА способен за один рейс перевезти более 1700 зимних курток или 700 палаток для пострадавших в результате стихийных бедствий. Это позволяет оказывать помощь в ситуациях, когда землетрясения, наводнения или селевые потоки разрушают дороги и мосты.

Грузовой отсек объемом 18 кубических метров, а также возможность выполнения погрузочно-разгрузочных работ всего за 15 минут, обеспечивают высокую оперативность перевозок между аэропортами и зонами бедствия. Аппарат способен автоматически сбрасывать грузы с высоты 300 метров, а благодаря короткой дистанции взлета и посадки (менее 500 метров) может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, а также в сложных географических условиях — например, на высокогорных плато или островах.

Конструкция БПЛА позволяет продолжать безопасный полет и выполнять поставленную задачу даже в случае отказа одного из двигателей, в том числе во время операций по сбросу грузов. Интеллектуальная система управления полетом поддерживает выполнение миссий в автономном режиме без участия наземного персонала, а потеря канала передачи данных не прерывает выполнение задания.

Источник: Global Times