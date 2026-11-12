74 миллиона устройств в Европе работают на Windows 10 — почему пользователи не обновились до Windows 11

Официальная поддержка Windows 10 завершилась в октябре 2025 года. Устройства с этой устаревшей операционной системой больше не получают обновлений, а значит, становятся более уязвимыми для угроз безопасности. Тем не менее, многие пользователи долгое время откладывали переход на Windows 11. Одна из причин заключается в том, что для многих обновление технически невозможно. В итоге миллионы компьютеров стали практически непригодными для использования, хотя продолжают исправно работать. По заказу компании Refurbed организация Fraunhofer Austria провела исследование, чтобы выяснить, сколько именно устройств в Европе затронула эта проблема.

Актуальная версия Windows предъявляет определенные аппаратные требования, включая наличие модуля TPM 2.0, поддержку функции безопасной загрузки (Secure Boot) и использование процессора поддерживаемого поколения. Согласно анализу Fraunhofer, в Европе в корпоративном секторе лишь около 2,8% устройств с Windows 10 технически не могут быть обновлены до новой операционной системы. Здесь процесс перехода чаще всего задерживается из-за длительных циклов закупок, этапов тестирования и нехватки ИТ-ресурсов. В частном же секторе доля технически несовместимых устройств значительно выше.

Владельцам несовместимых устройств зачастую приходится выкладывать несколько сотен евро на покупку новой техники. Другие пользователи сознательно откладывают обновление. Согласно анализу, одна из причин — отсутствие острой необходимости переходить на новую версию, поскольку программа расширенной поддержки (ESU) продлена бесплатно до октября 2027 года. Некоторые отказываются от Windows 11 из соображений конфиденциальности или из-за более глубокой интеграции искусственного интеллекта. Впрочем, Microsoft уже сократила количество ИИ-функций в Windows 11, отреагировав тем самым на недовольство пользователей.

Согласно анализу, в 27 странах ЕС насчитывается около 74 миллионов устройств, работающих на Windows 10. Ожидается, что 41 миллион из них не будет переведен на актуальную операционную систему — это примерно 55% от общего числа используемых устройств. Только в Германии насчитывается около 5,8 миллиона таких устройств, которые продолжат работать на Windows 10 даже после окончания переходного периода ESU. В результате обнаруженные уязвимости останутся незакрытыми, что создаст потенциальную угрозу для миллионов частных пользователей.

Компания Refurbed рассматривает это не только как риск для безопасности, но и как проблему в контексте устойчивого развития. По оценкам аналитиков, если бы все устройства, работающие на Windows 10 и технически несовместимые с новой системой, прослужили еще один год, это позволило бы предотвратить выброс около 0,32 миллиона тонн CO₂ и образование примерно 1172 тонн электронных отходов. Это соответствует годовому объему поглощения CO₂ лесом площадью более 500 квадратных километров.

В Европейском союзе прекращение поддержки Windows 10 совпадает с наличием большого парка устройств, которые будут продолжать использоваться еще долгие годы, что влечет за собой соответствующие последствия для безопасности и окружающей среды. Refurbed

Преждевременная замена технически исправных устройств «явно противоречит целям рационального использования ресурсов и развития экономики замкнутого цикла». В качестве одного из возможных решений исследователи предлагают, в частности, временные переходные меры для устройств, которые невозможно технически обновить — например, использование специального защищенного загрузочного носителя с Windows 10.

Источник: Fraunhofer