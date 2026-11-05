Пауэрбанк, который может чуть больше: представлен AuraFill

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Пауэрбанк стал привычным спутником смартфона в отделении от розеток, а для оперативной подзарядки существуют легкие модели. Азиатский стартап AuraFill представил на kickstarter.com такой EDC-пауэрбанк с расширенными возможностями и с работой от сменного элемента формата 21700. Из дополнительных функций имеется: ветростойкая дуговая зажигалка (под защитной сдвижной крышкой) и COB-полоска для рассеянного света (3 режима свечения).

Габариты (корпус из пластика) 105х65х25 мм, масса 148 г. Есть темляк для переноски. Индикатор заряда из 4 светодиодов.

Максимальная мощность зарядки 22,5 Вт, поддерживаются протоколы PD 3.0 / QC 3.0 / FCP / AFC. Собственная зарядка 18 Вт.

Стоимость пауэрбанка (в комплекте с 21700 ёмкостью 5000 мАч) составляет 35 долларов США. Отправка (по всему миру) намечена на декабрь текущего года.

Источник: kickstarter.com