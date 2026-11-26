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Компания HEDD Audio представила новые флагманские наушники HEDDphone DX, рассчитанные на любителей качественного звучания. Модель получила открытую конструкцию и специальные карбоновые излучатели. Производитель делает акцент на точной передаче музыкальных композиций, включая нюансы вокала и звучание отдельных инструментов.

В каждом наушнике установлен 50-миллиметровый излучатель с тонкослойной карбоновой диафрагмой. Эта технология разработана компанией Composite Sound. Использование карбона позволяет сочетать небольшую массу мембраны с высокой жесткостью, что должно обеспечивать точное воспроизведение звука и снижать искажения. По заявлению производителя, наушники способны передавать глубокие басы и сохранять детализацию на высоких частотах.

Заявленный частотный диапазон составляет от 5 Гц до 40 кГц. Конструкция открытого типа предполагает использование наушников преимущественно в домашних условиях, где нет необходимости изолироваться от внешнего шума. При этом разработчики предусмотрели несколько решений для повышения комфорта во время продолжительного прослушивания.

Вес модели составляет 310 г. Амбушюры изготовлены из перфорированного велюра и оснащены пеной с эффектом памяти, а конструкция оголовья разработана совместно с Capra Audio. Для подключения предусмотрен балансный кабель длиной 2,2 м с разъемом 4,4 мм. Также в комплект входят переходник на 6,3 мм и чехол для хранения.

Наушники уже доступны у авторизованных продавцов. Стоимость новинки составляет 1200 долларов.

Источник: HEDD.Audio