Пауэрбанк iQOO на 20 000 мА·ч со встроенным кабелем поступил в продажу

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iQOO начала продавать пауэрбанк на 20 000 мА·ч со встроенным кабелем и цветным дисплеем. Первой в продажу поступила версия на 33 Вт, модель на 66 Вт появится позже. Плетёный кабель USB-C встроен в корпус, а дисплей на боковой грани показывает остаток заряда, перегрев и сбои в работе. Кроме кабеля, есть порты USB-C и USB-A, так что заряжать можно сразу три устройства.

Версия на 33 Вт поддерживает двустороннюю быструю зарядку и протоколы PD 3.0, PPS, QC 2.0 и фирменный VFCP. Модель на 66 Вт получила PD 3.2 AVS. По данным iQOO, за полчаса версия на 33 Вт заряжает iPhone 18 Pro до 58%, а на 66 Вт до 73%.

Энергия аккумулятора составляет 74 Вт·ч при номинальной ёмкости 12 000 мА·ч, и, как указывает компания, пауэрбанк можно брать на борт самолёта. При подключении нескольких устройств суммарная мощность выхода ограничена 15 Вт.

Размеры равны 123 на 71 на 30 мм, вес 361 г у версии на 33 Вт и 372 г у модели на 66 Вт. В Китае за них просят 199 и 259 юаней (~$29 — $38).

Источник: IT Home