Samsung планирует повысить стоимость своих OLED-панелей, чтобы восстановить контроль над рыночными ценами

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По информации китайского отраслевого канала ChannelGate, компания Samsung уведомила партнёров-поставщиков о подорожании своих OLED-панелей в 2027 году. Это приведет к увеличению стоимости смартфонов в следующем году приблизительно на 10-20 долларов США. Как уточняет источник, причина кроется в намерении компании «вернуть себе контроль» над формированием цен на OLED-панели, которые, по оценке Samsung, пребывают сейчас в «хаотичном» состоянии.

Схожий прогноз озвучил и инсайдер Digital Chat Station в Weibo: по его словам, нехватка OLED-микросхем подтолкнула их стоимость вверх.

Хотя технологическая индустрия, возможно, и подготовилась к росту стоимости компонентов памяти, повышение цен на OLED-панели может усложнить жизнь производителям смартфонов в следующем году.

Samsung поставляет OLED-панели не только для собственных устройств, но и многим другим производителям смартфонов среднего и премиального уровня. Так что очередное повышение цен на большинство новинок 2027 года вряд ли кого-то удивит.

Источник: androidauthority