Стало известно, какую ставку Apple сделала на MacBook Neo 2-го поколения

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Apple собирается выпустить MacBook Neo 2-го поколения в начале 2027 года и рассчитывает, что он превзойдет успех предшественника. Об этом сообщили инсайдер Марк Гурман и отраслевое издание Digitimes.

Apple MacBook Neo первого поколения (на изображении) дебютировал в марте 2026 года и сразу стал хитом продаж Автор: Apple Источник: www.apple.com

Как пишет обозреватель Digitimes Аарон Ли со ссылкой на источники в цепочке поставок, компания уже поделилась с партнерами планами по отгрузкам на 2027 год. Apple рассчитывает выпустить 16 миллионов устройств серии MacBook Neo — это ровно в два раза больше ожидаемых показателей 2026 года, которые оцениваются примерно в 8 миллионов единиц.

Оригинальный MacBook Neo дебютировал в марте этого года и мгновенно стал бестселлером. Во многом благодаря этой модели Apple удалось установить новый исторический рекорд по объему недельных продаж среди пользователей, покупающих компьютеры Mac впервые.

Аналитики отмечают, что отчасти увеличение прогнозов на 2027 год связано с тем, что ноутбук будет находиться в продаже все двенадцать месяцев, включая январь и февраль, которые модель 2026 года «пропустила» из-за мартовского релиза.

Однако начало года традиционно считается периодом затишья на рынке потребительской электроники, поэтому два дополнительных месяца продаж сами по себе не могли бы обеспечить двукратный рост показателей. Столь амбициозный план поставок свидетельствует о том, что в Купертино уверены в будущем успехе MacBook Neo 2.

Источник: 9To5Mac