ChatGPT научился создавать GIF-анимации по текстовому запросу и фото

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Компания OpenAI добавила в ChatGPT полноценную функцию создания GIF-анимаций. Теперь пользователи могут генерировать «гифки» с помощью текстовых подсказок (промптов) или на основе загруженных в чат фотографий. Нововведение стало частью масштабного обновления модели генерации изображений до версии Images 2.6.

Ранее чат-бот не умел создавать GIF-файлы напрямую, в один шаг. Теперь же после генерации — например, по запросу «сделай гифку с танцующим котом» — пользователь получает доступ к встроенному редактору. В нем можно изменить скорость воспроизведения анимации, просмотреть и отредактировать отдельные кадры, а также сразу поделиться результатом.

Помимо поддержки анимации, обновление Images 2.6 значительно ускоряет процесс генерации обычных картинок в ChatGPT. В OpenAI также поделились статистикой: сейчас пользователи создают более 4 миллиардов изображений в неделю (в самом чат-боте и через API). Это заметный скачок по сравнению с сентябрем, когда компания отчитывалась о 3 миллиардах генераций еженедельно.

Модель Images 2.6 уже разворачивается для всех пользователей ChatGPT и Codex в веб-версии, а также в десктопных и мобильных приложениях. Кроме того, OpenAI запустила в своем API специализированные версии модели — GPT-Image-2.6 Flare и Sunburst.

Источник: The Verge