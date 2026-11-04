ChatGPT научился создавать GIF-анимации по текстовому запросу и фото

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Компания OpenAI добавила в ChatGPT полноценную функцию создания GIF-анимаций. Теперь пользователи могут генерировать «гифки» с помощью текстовых подсказок (промптов) или на основе загруженных в чат фотографий. Нововведение стало частью масштабного обновления модели генерации изображений до версии Images 2.6.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Ранее чат-бот не умел создавать GIF-файлы напрямую, в один шаг. Теперь же после генерации — например, по запросу «сделай гифку с танцующим котом» — пользователь получает доступ к встроенному редактору. В нем можно изменить скорость воспроизведения анимации, просмотреть и отредактировать отдельные кадры, а также сразу поделиться результатом.

Помимо поддержки анимации, обновление Images 2.6 значительно ускоряет процесс генерации обычных картинок в ChatGPT. В OpenAI также поделились статистикой: сейчас пользователи создают более 4 миллиардов изображений в неделю (в самом чат-боте и через API). Это заметный скачок по сравнению с сентябрем, когда компания отчитывалась о 3 миллиардах генераций еженедельно.

Модель Images 2.6 уже разворачивается для всех пользователей ChatGPT и Codex в веб-версии, а также в десктопных и мобильных приложениях. Кроме того, OpenAI запустила в своем API специализированные версии модели — GPT-Image-2.6 Flare и Sunburst.

Источник: The Verge

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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