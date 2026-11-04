Разработчики NTDEV сумели запустить Windows 11 26H2 с 128 МБ ОЗУ

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Разработчикам NTDEV, стоящим за проектом урезанной операционной системы Tiny11, удалось запустить Windows 11 26H2, где было доступно всего 128 МБ оперативной памяти. Данный показатель составляет лишь 3,125% от того объёма ОЗУ, который Microsoft называет официально минимально допустимым. Для сравнения: в официальных требованиях Microsoft указаны как минимум 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителя для запуска Windows 11 26H2. Подобный опыт наглядно показывает, насколько сильно можно урезать операционную систему, не лишив её части базового функционала.

Windows 11
Windows 11
Автор: Microsoft Источник: support.microsoft.com

Хотя в представленной разработчиками сборке ОС задействована лишь одна тридцатая часть рекомендованного объёма памяти, экспериментальная система позволяет добраться до рабочего стола Windows, вызвать проводник, увидеть меню «Пуск» и даже открыть классический «Блокнот».

Впрочем, до практического применения такой версии ОС далеко. Как признали разработчики, ОС функционирует очень медленно, поэтому демонстрация скорее показывает технический потенциал Windows.

Запуск Windows 11 26H2 с 128 МБ оперативной памяти
Запуск Windows 11 26H2 с 128 МБ оперативной памяти
Автор: Tiny11builder на GitHub Источник: wccftech.com

Это отнюдь не дебют NTDEV в деле сокращения ресурсных требований для Windows. Ранее те же авторы показали, как Windows 11 запускается при 184 МБ ОЗУ в безопасном режиме.

Нынешний результат показывает работу NTDEV над Pico11 — будущим проектом, нацеленным на создание предельно компактных установочных файлов Windows. В отдельной демонстрации, состоявшейся месяцем ранее, разработчикам NTDEV удалось уместить полный ISO-образ Windows 11 вместе с установщиком в 699 811 840 байт — объём, которого хватит для записи на обычный компакт-диск ёмкостью 700 МБ.

Источник: wccftech

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