Разработчики NTDEV сумели запустить Windows 11 26H2 с 128 МБ ОЗУ
Разработчикам NTDEV, стоящим за проектом урезанной операционной системы Tiny11, удалось запустить Windows 11 26H2, где было доступно всего 128 МБ оперативной памяти. Данный показатель составляет лишь 3,125% от того объёма ОЗУ, который Microsoft называет официально минимально допустимым. Для сравнения: в официальных требованиях Microsoft указаны как минимум 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителя для запуска Windows 11 26H2. Подобный опыт наглядно показывает, насколько сильно можно урезать операционную систему, не лишив её части базового функционала.
Хотя в представленной разработчиками сборке ОС задействована лишь одна тридцатая часть рекомендованного объёма памяти, экспериментальная система позволяет добраться до рабочего стола Windows, вызвать проводник, увидеть меню «Пуск» и даже открыть классический «Блокнот».
Впрочем, до практического применения такой версии ОС далеко. Как признали разработчики, ОС функционирует очень медленно, поэтому демонстрация скорее показывает технический потенциал Windows.
Это отнюдь не дебют NTDEV в деле сокращения ресурсных требований для Windows. Ранее те же авторы показали, как Windows 11 запускается при 184 МБ ОЗУ в безопасном режиме.
Нынешний результат показывает работу NTDEV над Pico11 — будущим проектом, нацеленным на создание предельно компактных установочных файлов Windows. В отдельной демонстрации, состоявшейся месяцем ранее, разработчикам NTDEV удалось уместить полный ISO-образ Windows 11 вместе с установщиком в 699 811 840 байт — объём, которого хватит для записи на обычный компакт-диск ёмкостью 700 МБ.
Источник: wccftech
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