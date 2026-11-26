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Компания Huawei выпустила смарт-часы Watch Air, главными особенностями которых стали тонкий корпус, AMOLED-дисплей с высокой пиковой яркостью и расширенным мониторингом здоровья. Производитель также раскрыл подробные характеристики устройства и варианты его исполнения.

Габариты Watch Air составляют 43,1x39,2x6,9 мм, а вес — 27 граммов. Корпус выполнен из титана и имеет глянцевую отделку. Для часов предусмотрены три типа ремешков: миланский, плетеный кожаный и с застежкой EasyCross. Покупателям доступны шесть цветовых вариантов.

Часы оснащены 1,92-дюймовым цветным LTPO AMOLED-экраном второго поколения с разрешением 480x408. Яркость достигает 3500 нит. Ширина рамки вокруг экрана составляет 1,4 мм.

Для размещения компонентов внутри тонкого корпуса Huawei применила складную конструкцию материнской платы и многослойный аккумулятор из высококремниевых элементов. Содержание кремния в батарее составляет 10%. Заявленная автономность составляет пять дней работы.

В системе позиционирования используется технология Sunflower с алгоритмом AI XDR. По данным производителя, точность записи маршрутов достигает 98,72%.

Huawei Watch Air получили систему мониторинга сна TruSleep 5.0 с анализом его качества и выявлением признаков апноэ. Встроенные инструменты также отслеживают частоту сердечных сокращений, вариабельность пульса, физическую активность, расход калорий и эмоциональное состояние.

Среди других функций заявлены анализ ЭКГ, оценка физической готовности, мониторинг менструального цикла и краткая проверка состояния здоровья. Также предусмотрены функции для исследований сердечно-сосудистых показателей, включая уровень сахара в крови и риски ишемической болезни сердца.

Спортивные возможности включают пять режимов для занятий лыжным спортом, импорт велосипедных маршрутов, доступ к информации о более чем 17 000 полях для гольфа и отображение пульса во время тренировок. Часы также фиксируют продолжительность занятий и время отдыха между подходами.

Huawei Watch Air представлены в шести цветах: черном, белом, золотом, абрикосовом, серебристом и зеленом. При этом стоимость устройства в исходных данных не указана.

Источник: huaweicentral