До выхода следующего поколения флагманов Samsung остается еще несколько месяцев, однако производители аксессуаров уже начали подготовку к их появлению. Компания Thinborne опубликовала видео с макетами четырех будущих смартфонов Galaxy S27, показав возможные изменения во внешности устройств. В кадр также попали защитные чехлы, которые разработчик уже примеряет к новым корпусам.

Судя по представленным образцам, производитель может разделить будущую линейку на две группы с разным оформлением. Galaxy S27 и S27+ сохранят дизайн, близкий к нынешним флагманам компании. А вот более дорогие S27 Pro и S27 Ultra получат заметно отличающуюся заднюю панель с увеличенной площадкой для камер. Таким образом производитель может визуально отделить старшие модели от двух остальных смартфонов.

При этом между версиями Pro и Ultra тоже ожидаются различия. Одно из них связано с фирменным стилусом S Pen. По предварительным данным, его встроенное отделение останется особенностью S27 Ultra. Это подтверждает и показанный чехол: в нем предусмотрено специальное отверстие для доступа к стилусу. У S27 Pro подобного элемента не ожидается.

Опубликованные изображения пока нельзя считать подтверждением окончательного дизайна. Thinborne использует макеты, созданные на основе предварительной информации о будущих устройствах. До начала массового производства Samsung еще может внести изменения в конструкцию корпусов и расположение отдельных элементов. Сама компания пока не комментировала появившиеся сведения и не раскрывала характеристики следующего поколения флагманов.

Представить семейство Galaxy S27 официально ожидается в начале 2027 года. Производитель традиционно проводит презентации основной линейки Galaxy S в первые месяцы года, поэтому анонс может состояться в январе или феврале. По мере приближения премьеры подробностей о четырех моделях должно стать больше.

Источник: Gizmochina