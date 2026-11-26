Apple сохранит первое место среди крупнейших производителей смартфонов в 2026 и 2027 годах, несмотря на снижение собственных поставок. Такой прогноз представила аналитическая компания Counterpoint Research. Samsung, которая в течение года конкурировала с Apple за лидерство, по итогам двух ближайших лет, вероятно, останется на второй позиции.

Положение лидеров особенно примечательно на фоне общего спада. По оценке Counterpoint, мировые поставки смартфонов сократятся примерно на 14% в 2026 году и ещё на 6% в 2027-м. При этом продажи Apple уменьшатся на 1% и 4% соответственно, а Samsung — на 1% и 3%. Иными словами, обе компании потеряют часть объёма, но окажутся заметно устойчивее большинства конкурентов.

Одна из немногих компаний, способных увеличить поставки в 2026 году, — Huawei. Counterpoint ожидает роста на 12%, однако уже в 2027-м продажи китайского производителя также могут пойти вниз. Xiaomi, OPPO и vivo столкнутся с более серьёзным давлением: их бизнес сильнее зависит от доступных моделей и рынков, где покупатели особенно чувствительны к повышению цен.

Причина кризиса — подорожание компонентов и дефицит экономически доступных устройств. Производители вынуждены повышать цены, сокращать конфигурации памяти и пересматривать ассортимент. По прогнозу аналитиков, мировой рынок отыграет часть падения только в 2028 году: поставки могут вырасти на 6%. Однако даже этот рост не гарантирует возвращения к уровням 2024-2025 годов.

Источник: phonearena