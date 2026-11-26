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Китайская версия электрического кроссовера BMW iX5 оказалась крупнее по колёсной базе, чем флагманский BMW X7. Новинка получила расстояние между осями 3165 мм — на 60 мм больше, чем у X7. Параметры автомобиля раскрыла публикация документов Министерства промышленности и информатизации Китая, где модель появилась в перечне новых машин.

При длине кузова 5141 мм, ширине 2000 мм и высоте 1732-1744 мм iX5 рассчитан на пять человек. Увеличенная колёсная база должна обеспечить дополнительное пространство в салоне, прежде всего для пассажиров второго ряда. Для сравнения, у BMW X7 колёсная база составляет 3105 мм, хотя сам он заметно длиннее нового электрического кроссовера.

Электрическая силовая установка получила два двигателя мощностью 183 и 240 кВт. Они приводят в движение переднюю и заднюю оси, обеспечивая полный привод. Суммарная пиковая мощность достигает 423 кВт (575 л. с.). Максимальная скорость заявлена на уровне 205 км/ч. Автомобиль оснащается трёхкомпонентной литиевой батареей, а снаряжённая масса составляет 2917 кг.

Документы также раскрывают происхождение компонентов: передний электромотор поставляет китайское подразделение ZF, задний — BMW AG. Аккумуляторные ячейки производит AESC Hebei, а сборку тяговой батареи выполняет совместное предприятие BMW Brilliance. Для китайского рынка предусмотрены колёса диаметром 21, 22 и 23 дюйма. Серийный выход модели на рынок BMW ранее запланировала на 2027 год.

Источник: carnewschina