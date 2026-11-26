Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M077CE прошёл обязательную сертификацию 3C в Китае. По предварительным данным, это базовый Redmi Note 18 5G. Документы подтверждают поддержку проводной зарядки мощностью до 45 Вт — столько же предлагает предшественник Redmi Note 17 5G.

Вместе с устройством в базе указаны два совместимых адаптера питания: MDY-17-EE и MDY-20-EM. Их характеристики предусматривают выходные режимы 5 В/3 А, 9 В/2 А и 11 В/4,1 А. Максимальная мощность составляет около 45 Вт. Сертификация подтверждает параметры зарядки, но не раскрывает ёмкость аккумулятора и окончательное название смартфона.

Интереснее выглядят предварительные сведения о батарее. По данным утечек, китайская версия Redmi Note 18 5G может получить аккумулятор на 8888 мА·ч вместо 8000 мА·ч у Redmi Note 17 5G. Это увеличение на 11,1%. Глобальной версии приписывают батарею на 8100 мА·ч. При этом мощность проводной зарядки, судя по имеющимся данным, останется прежней — 45 Вт.

Ранее в сертификационных документах обнаружили ещё одну модель будущей линейки Redmi Note 18 — M841EE с поддержкой зарядки на 67 Вт. Её предположительно связывают с версией Pro. Xiaomi пока не подтвердила названия устройств, характеристики аккумуляторов и сроки выхода серии. Ожидается, что новые смартфоны представят в Китае в конце 2026-го или начале 2027 года.

Источник: gizmochina