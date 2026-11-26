Всего 65мм длины, но при этом яркость и дальнобойность как у полноразмерного фонарика, а также режимы дальнего, ближнего и красного света. Китайский бренд Lumintop показал очередную новинку — компактный фонарик L6 в Г-образном формате.

Корпус фонарика изготовлен из ожидаемого материала — алюминиевого сплава с черным или оранжевым анодированием на выбор. Размер фонарика — 23 x 20,5 x 65 мм при полном весе в 51 г включая аккумулятор. Несмотря на то что такой Г-образный формат обычен для налобных фонариков, Lumintop позиционируют L1 как универсальный ручной фонарик и не включают в комплект оголовное крепление. В хвостокрышке фонарика есть встроенный магнит, заявлен уровень влагозащиты по стандарту IPX8.

Добиться таких размеров удалось за счёт питания от литий-ионного аккумулятора формата 16340. Фонарик комплектуется аккумулятором ёмкостью в 900mah и со встроенным USB-C разъёмом зарядки. Также L6 поддерживает питание от Li-Ion батарейки CR123, но тогда его яркость будет ограничена 260 люменами.

Как и многие современные налобные фонарики Lumintop L6 может работать как в режиме дальнего, так и ближнего света. За дальний свет отвечает бескупольный светодиод Luminus SFT25R с турбо-яркостью в 1100 люменов и дальнобойностью в 260м, а за ближний кольцевой COB-светодиод с яркостью в 80 люменов. Также для фонарика доступен комбо-режим с общей яркостью в 1200 люменов. Кроме этого новинка получила и режим красного света от того же COB-светодиода.

Для управления используется кнопка на голове со светодиодным индикатором уровня зарядки в центре. Есть блокировка фонарика по 4м щелчкам, быстрый доступ к стробоскопу по 3м щелчкам и переключение на дальний свет по 2м щелчкам. Переключение яркостью осуществляется удержанием кнопки из ВКЛ.

Ориентировочная цена фонарика на момент публикации составляет порядка 50$.

Источник: оф.сайт производителя