Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Casio начала продавать в США третью модель часов, созданную совместно с нью-йоркским брендом уличной одежды Hidden. Новинка G-Shock GM2110HDN-8A получила серебристое оформление с зелеными элементами и металлический браслет. Как и другие представители линейки, часы защищены от ударов и подходят для плавания и погружений на глубину.

В основе дизайна лежит сочетание серебристого металла и зеленых деталей. Последние использованы для оформления отдельных элементов циферблата, благодаря чему часы отличаются от обычных моделей серии. Корпус изготовлен из полимера, а восьмиугольный безель и браслет выполнены из нержавеющей стали.

Несмотря на внешний вид классических аналоговых часов, эта модель оснащена небольшим цифровым экраном. На нем отображается дополнительная информация, а отдельный индикатор показывает день недели. Такая конструкция позволяет сочетать привычные стрелки с электронными функциями.

Возможности модели не ограничиваются отображением времени. Часы поддерживают 31 часовой пояс, оснащены секундомером и таймером обратного отсчета. Также предусмотрены пять будильников и почасовое оповещение. Для использования в темноте предусмотрена двойная светодиодная подсветка.

Модель уже появилась в американском интернет-магазине бренда. Ее стоимость составляет 385 долларов. Когда новинка появится в продаже в Европе, пока не сообщается.

Источник: Casio