Windows 11 запустили на 128 МБ ОЗУ. Это всего 3% от требований Microsoft

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Разработчик проекта Tiny11 под ником NTDEV запустил Windows 11 26H2 на 128 мегабайтах оперативной памяти. Это составляет около 3,1 процента от официальных требований Microsoft. Для штатной работы этой версии ОС корпорация требует как минимум 4 гигабайта ОЗУ.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

В ходе демонстрации система загрузила рабочий стол, меню «Пуск» и проводник. Также удалось открыть блокнот. Сам разработчик называет работу мучительно медленной, а многозадачность крайне ограниченной. На платформе X он заявил о возможном мировом рекорде. Для запуска использовалась сильно урезанная сборка. Она стала частью работы над утилитой Pico11, которая создает экстремально маленькие образы Windows. Такие сборки лишены службы обновлений и заморожены на дату создания. Ранее с ее помощью установочный ISO-образ удалось уместить на стандартный CD-диск.

Издания Tom's Hardware и Wccftech не уточняют, работала ли система на виртуальной машине или на реальном физическом оборудовании. Эксперимент показывает разницу между минимальными потребностями ОС для вывода рабочего стола и объемом памяти, который она загружает по умолчанию.

Источник: Hardware Busters

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