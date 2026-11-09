Литий-воздушные батареи CATL: 3505 Вт·ч/кг в теории и никаких сроков

CATL назвала литий-воздушные аккумуляторы одним из долгосрочных направлений исследований, но не объявляла ни сроков выпуска, ни характеристик будущих серийных батарей. Об этом главный научный сотрудник компании У Кай говорил на форуме Equipment Powerhouse Forum 2026.

В основе технологии лежит открытая химическая система. Отрицательный электрод сделан из металлического лития, а роль положительного реагента выполняет кислород из окружающего воздуха. При разряде литий реагирует с кислородом и образует пероксид лития Li₂O₂, высвобождая энергию; при заряде реакция идет в обратную сторону, пероксид разлагается, а литий восстанавливается. В отличие от литий-ионных элементов, хранить окислитель внутри корпуса не нужно, поэтому масса батареи при той же емкости может быть меньше.

Расчетная удельная энергоемкость системы оценивается примерно в 3505 Вт·ч/кг. Эта цифра описывает электрохимический потенциал реакции пероксида лития с учетом массы участвующего кислорода — это не паспортная характеристика готовой тяговой батареи, а верхняя теоретическая граница для химии. Для сравнения: серийные литий-ионные элементы дают 200-300 Вт·ч/кг, перспективные твердотельные — 350-500 Вт·ч/кг.

В ходе лабораторных работ CATL сообщала о преодолении 1000 Вт·ч/кг при 500 циклах заряд-разряда. Эти результаты не опубликованы в рецензируемом журнале и получены на образцах, а не на полноценных автомобильных ячейках. В независимых публикациях фиксировались сопоставимые значения, но в мягких условиях — например, 1000 циклов при комнатной температуре в одиночной ячейке без влажного воздуха с углекислым газом.

Главные препятствия остаются химическими. Пероксид лития накапливается в пористом электроде и постепенно перекрывает доступ кислорода, из-за чего емкость падает, а полное восстановление исходного состояния при заряде дается с трудом. Влага и углекислый газ из обычного воздуха вступают в побочные реакции и образуют трудноудаляемые соединения — карбонаты и гидроксиды, — поэтому системе, скорее всего, потребуется фильтрация воздуха и система управления влажностью.

В дорожной карте CATL литий-воздушная химия стоит последней. Натрий-ионные батареи компания уже выпускает серийно, полностью твердотельные готовит к мелкосерийному производству, а литий-воздушные относит к исследовательскому заделу за пределами 2030 года. Ориентир, который называл У Кай для коммерческого продукта, — запас хода свыше 1600 км, а не 2000 км, как в некоторых пересказах.

Поэтому цифра в 2000 км пока остается расчетом: она получается при подстановке теоретической плотности энергии в гипотетический автомобиль и не подтверждена ни одним испытанным прототипом. У самой CATL нет ни демонстрационного электромобиля на такой батарее, ни даты коммерческого запуска технологии.

Источник: Teknoburada.Net