Скоростные катера смогут летать над водой: норвежцы разработали комплект гидрокрыльев ONE

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| Новость | Авто и транспорт

Норвежская компания Lift Ocean представила систему ONE, которая позволяет превращать обычные скоростные катера в суда на подводных крыльях без разработки нового корпуса. По оценке разработчика, установка оборудования способна сократить расход топлива примерно на 50%. При этом комплект рассчитан не только на двигатели внутреннего сгорания, но и на электрические подвесные моторы.

Автор: Lift Ocean Источник: www.liftocean.no

Система предназначена для катеров длиной от 6 до 9 метров, шириной не менее 2,4 метра и массой до 2,5 тонны. Она включает три управляемых подводных крыла: два устанавливаются по бокам кормовой части, а третье — в носовой. Электронная система управления использует данные радарных датчиков и двух GPS-антенн, регулируя положение крыльев и высоту подъёма корпуса над водой.

На лёгких катерах выход на подводные крылья происходит при скорости около 16-18 узлов (примерно 30-33 км/ч). Крейсерский режим начинается на 20-25 узлах (37-46 км/ч). В зависимости от волнения экипаж может выбирать одну из трёх высот полёта. Предусмотрена и замена крыльев: конфигурацию можно подбирать под скорость, экономичность или комфорт движения.

Автор: Lift Ocean Источник: www.liftocean.no

В нерабочем положении крылья убираются из воды. Это уменьшает обрастание морскими организмами и позволяет катеру передвигаться на небольшой глубине в обычном режиме. Отдельный подъёмный механизм автоматически регулирует положение подвесного двигателя, сохраняя гребной винт погружённым при изменении высоты корпуса.

Пока ONE предлагается только производителям катеров и операторам флотов, а не частным владельцам. Заказы уже принимаются, но первые поставки ожидаются в 2027 году. Заявленные 50% экономии топлива — оценка Lift Ocean по результатам испытаний собственных катеров и образцов заказчиков, а не гарантированный показатель для любой модели.

Источник: liftocean

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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