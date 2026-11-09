Китай заставил 55-тысячетонный танкер скользить на пузырьках воздуха

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| Новость | Авто и транспорт

Китайские инженеры нашли необычный способ снизить расход топлива грузовых судов: они научились создавать под днищем корабля воздушную прослойку. На испытанном танкере водоизмещением около 55 тысяч тонн технология позволила сократить чистое энергопотребление на 5%. В пересчёте на топливо это примерно тонна экономии в сутки.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Разработку создал Шанхайский институт проектирования и исследований торговых судов. Специальные устройства нагнетают под корпус сжатый воздух, формируя слой микропузырьков. Он уменьшает площадь непосредственного контакта днища с водой и снижает сопротивление движению. Судовому двигателю приходится тратить меньше энергии на поддержание скорости.

Предыдущую версию системы испытывали ещё в 2022 году, но теперь инженеры добавили автоматическое управление. Оно самостоятельно регулирует подачу воздуха в зависимости от скорости и осадки судна. При этом экономия уже учитывает электричество, необходимое для работы компрессоров.

Разработчики намерены распространить технологию на разные типы коммерческих судов. Для судоходства это особенно интересно: даже несколько процентов экономии при ежедневной эксплуатации крупного танкера превращаются в сотни тонн сбережённого топлива за год.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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