Китай заставил 55-тысячетонный танкер скользить на пузырьках воздуха

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайские инженеры нашли необычный способ снизить расход топлива грузовых судов: они научились создавать под днищем корабля воздушную прослойку. На испытанном танкере водоизмещением около 55 тысяч тонн технология позволила сократить чистое энергопотребление на 5%. В пересчёте на топливо это примерно тонна экономии в сутки.

Разработку создал Шанхайский институт проектирования и исследований торговых судов. Специальные устройства нагнетают под корпус сжатый воздух, формируя слой микропузырьков. Он уменьшает площадь непосредственного контакта днища с водой и снижает сопротивление движению. Судовому двигателю приходится тратить меньше энергии на поддержание скорости.

Предыдущую версию системы испытывали ещё в 2022 году, но теперь инженеры добавили автоматическое управление. Оно самостоятельно регулирует подачу воздуха в зависимости от скорости и осадки судна. При этом экономия уже учитывает электричество, необходимое для работы компрессоров.

Разработчики намерены распространить технологию на разные типы коммерческих судов. Для судоходства это особенно интересно: даже несколько процентов экономии при ежедневной эксплуатации крупного танкера превращаются в сотни тонн сбережённого топлива за год.

Источник: interestingengineering