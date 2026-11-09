Густые леса оказались относительно новым явлением: какой была Европа миллионы лет назад

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| Новость | Наука и космос

Европейский континент на протяжении более 20 миллионов лет представлял собой не бескрайние густые леса, а мозаику редколесий, цветущих лугов и открытых пространств. К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством специалистов Орхусского университета. Открытие ставит под сомнение современные программы восстановления природы, в которых основную ставку делают на массовую посадку деревьев.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Учёные проанализировали данные за период от миоцена, начавшегося около 23 миллионов лет назад, до доиндустриальной эпохи. Для реконструкции древних экосистем они использовали окаменевшую пыльцу, остатки растений, следы лесных пожаров, химические маркеры в костях и зубах животных, ископаемых насекомых и млекопитающих, а также древнюю ДНК из осадочных пород. Совокупность этих свидетельств показала, что сплошной лесной покров не был типичным состоянием европейской природы.

Важную роль в формировании ландшафтов играли крупные травоядные животные — слоны, носороги, зубры и туры. Поедая растительность и нарушая почву во время передвижения, они не позволяли деревьям и кустарникам полностью захватывать территорию. Благодаря этому сохранялись открытые участки, на которых росли травы и полевые цветы, а также обитали птицы и другие животные. Исчезновение многих крупных травоядных и сокращение традиционного выпаса, особенно за последние сто лет, изменили этот природный баланс.

Исследователи предупреждают, что повсеместное создание густых лесных массивов не всегда помогает сохранить биоразнообразие. Многие европейские виды приспособились именно к чередованию деревьев, лугов и открытых пространств. Поэтому восстановление экосистем, по мнению авторов работы, должно включать не только посадку лесов, но и сохранение луговых территорий, редколесий и естественного выпаса крупных животных.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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