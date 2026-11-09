iPhone 13 обошёл новые модели Apple и стал лидером продаж на «Авито»

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Смартфон iPhone 13, представленный ещё в 2021 году, оказался самой востребованной моделью Apple на «Авито» по итогам III квартала 2026 года. Покупателей не остановил даже пятилетний возраст устройства: спрос на него поддерживают доступность и функция, которой лишились более новые поколения iPhone.

По данным площадки, iPhone 13 сохраняет поддержку VoWiFi — звонков через Wi-Fi. Это последняя модель Apple, на которой данная функция официально работает в российских сетях. Именно сочетание цены, характеристик и этой возможности в «Авито» называют причинами популярности смартфона.

При этом продажи iPhone на площадке за июль-сентябрь сократились на 8%. В компании связывают снижение спроса с ожиданием новых iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo, а также предстоящими осенними распродажами. Покупатели могли отложить обновление смартфонов до выхода новинок и сезонного снижения цен.

Несмотря на спад, устройства Apple обеспечили около 59% всех продаж смартфонов на «Авито» за квартал. Получается, что даже на фоне ожидания новых поколений покупатели продолжают отдавать предпочтение более старым моделям, а iPhone 13 остаётся одним из главных фаворитов вторичного рынка.

Источник: TASS Agency