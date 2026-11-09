Проектор Optoma PK31 превращает стену в огромный 4K-экран и стоит как смартфон

Компания Optoma представила компактный проектор Photon Life PK31, способный выводить изображение с разрешением 4K на экран диагональю до 150 дюймов. При этом устройство подешевело с первоначальных $1099 до примерно $599. За эти деньги покупатель получает домашний кинотеатр с изображением размером почти 3,8 метра по диагонали.

В основе PK31 лежит DLP-чип Texas Instruments с диагональю 0,47 дюйма и технологией XPR, которая формирует разрешение 3840 x 2160 пикселей за счёт сдвига изображения. Источником света служат три RGB-светодиода. Заявленная яркость составляет 900 люмен, а цветовой охват достигает 95% пространства DCI-P3. Проектор поддерживает HDR10 и HLG, но для комфортного просмотра ему потребуется затемнённое помещение.

Модель интересна и игровыми возможностями. Задержка вывода изображения составляет 4,6 мс при разрешении 1080p и частоте 240 Гц, 8 мс при 120 Гц и 16 мс в режиме 4K при 60 Гц. Однако для получения минимальной задержки придётся отказаться от автоматической коррекции геометрии изображения. Есть и другое ограничение: для проекции на 150-дюймовый экран устройству потребуется около 5,2 метра до поверхности. При расстоянии 3,4 метра диагональ составит примерно 100 дюймов.

При массе около 2,36 кг Optoma PK31 остаётся достаточно компактным для домашнего использования. Но встроенной операционной системы, Wi-Fi и Bluetooth у него нет. Для просмотра потокового видео потребуется внешняя приставка, которую можно подключить через HDMI 2.0 и запитать от USB-A. Получается проектор с упором на крупное 4K-изображение и игры, а не на встроенные интеллектуальные функции.

Источник: yankodesign