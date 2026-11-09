Проектор Optoma PK31 превращает стену в огромный 4K-экран и стоит как смартфон

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Компания Optoma представила компактный проектор Photon Life PK31, способный выводить изображение с разрешением 4K на экран диагональю до 150 дюймов. При этом устройство подешевело с первоначальных $1099 до примерно $599. За эти деньги покупатель получает домашний кинотеатр с изображением размером почти 3,8 метра по диагонали.

Автор: Optoma Источник: www.yankodesign.com

В основе PK31 лежит DLP-чип Texas Instruments с диагональю 0,47 дюйма и технологией XPR, которая формирует разрешение 3840 x 2160 пикселей за счёт сдвига изображения. Источником света служат три RGB-светодиода. Заявленная яркость составляет 900 люмен, а цветовой охват достигает 95% пространства DCI-P3. Проектор поддерживает HDR10 и HLG, но для комфортного просмотра ему потребуется затемнённое помещение.

Модель интересна и игровыми возможностями. Задержка вывода изображения составляет 4,6 мс при разрешении 1080p и частоте 240 Гц, 8 мс при 120 Гц и 16 мс в режиме 4K при 60 Гц. Однако для получения минимальной задержки придётся отказаться от автоматической коррекции геометрии изображения. Есть и другое ограничение: для проекции на 150-дюймовый экран устройству потребуется около 5,2 метра до поверхности. При расстоянии 3,4 метра диагональ составит примерно 100 дюймов.

Автор: Optoma Источник: www.yankodesign.com

При массе около 2,36 кг Optoma PK31 остаётся достаточно компактным для домашнего использования. Но встроенной операционной системы, Wi-Fi и Bluetooth у него нет. Для просмотра потокового видео потребуется внешняя приставка, которую можно подключить через HDMI 2.0 и запитать от USB-A. Получается проектор с упором на крупное 4K-изображение и игры, а не на встроенные интеллектуальные функции.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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