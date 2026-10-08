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Зуб гигантского прямобивневого слона возрастом около 700 000 лет позволил восстановить исчезнувшую экосистему долины Хула на севере современного Израиля. Анализ показал, что здесь существовал устойчивый влажный ландшафт с лесами, лугами, болотами и водотоками, который одновременно поддерживал крупных животных и древние человеческие группы.

Исследователи изучили нижний третий коренной зуб Palaeoloxodon antiquus — одного из крупнейших наземных млекопитающих плейстоцена. Его нашли на стоянке Гешер-Бенот-Яаков вместе с базальтовыми ручными рубилами и другими орудиями ашельской культуры. По данным Университета Хайфы, состояние зуба позволило использовать его не просто как останки животного, а как своеобразный биологический архив древней среды.

Микрокомпьютерная томография, анализ изотопов углерода и кислорода и изучение микроследов на жевательной поверхности показали, что слон питался смешанной растительностью и перемещался между лесными и приречными участками. Анализ пыльцы дополнил картину: в окрестностях росли средиземноморские деревья, травы, ивы, тамариски, тростник и осоки, а рядом находились мелководные водоёмы и заболоченные территории. Это указывает на значительно более богатую водой среду, чем можно предположить по современному ландшафту.

Гешер-Бенот-Яаков находился в Левантийском коридоре — сухопутном маршруте между Африкой и Евразией. Полученные данные показывают, что около 700 000 лет назад этот участок мог служить стабильным экологическим убежищем с водой, растительностью и животными ресурсами, поддерживая перемещение и существование ранних людей.

Источник: Университет Хайфы