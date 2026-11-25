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Компания Garmin выпустила новую бета-версию программного обеспечения для нескольких поколений своих смарт-часов. Прошивка под номером 28.08 доступна владельцам семейства Fenix 7, включая версии Pro, а также моделей Epix 2, Enduro 2, Marq Gen 2 и Quatix 7. В этот раз производитель сосредоточился на устранении ошибок, обнаруженных в предыдущей сборке.

Обновление пришло на смену бета-версии 28.07 и распространяется среди участников программы тестирования по всему миру. Если часы еще не предложили установить новую прошивку, можно самостоятельно проверить ее наличие в настройках системы.

Всего разработчики внесли девять исправлений. В частности, устранена проблема с медленной загрузкой календаря и отображением устаревших данных на дальномерах. Также компания исправила ошибку, из-за которой настройки GPS для занятий на открытом воздухе могли отключаться после переключения на тренировку в помещении.

Несколько изменений касаются спортивных функций. Теперь добавленные через приложение Garmin Golf клюшки должны корректно отображаться в списке на часах. Кроме того, устранена неполадка, мешавшая работе нагрудных пульсометров HRM 200 и 600 во время игры в гольф. Исправлена и ошибка виджета Garmin Coach, который иногда не показывал необходимую информацию.

Остальные изменения связаны с навигацией и картами. Компания устранила сбои при загрузке карт, исправила ошибки построения маршрутов и проблемы, возникавшие при загрузке карт TopoActive.

Таким образом, бета-версия 28.08 не добавляет новых возможностей, а исправляет девять обнаруженных программных ошибок. Обновление продолжает цикл разработки прошивки v28. xx, в рамках которого предыдущая сборка 28.07 также получила ряд изменений.

Источник: Garmin