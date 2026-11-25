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Huawei представила новый повербанк All-in-One, который получил батарею емкостью 10 000 мАч и поддерживает зарядку мощностью до 40 Вт. Устройство показали одновременно со складным смартфоном Mate X8. Одной из главных особенностей стала конструкция со встроенным кабелем USB-C, который можно использовать и для переноски аккумулятора.

Изображение отредактировано с помощью ChatGPT Автор: Huawei Источник: www.weibo.com

Толщина корпуса составляет 15,6 мм, масса — 190 г. Для сравнения, предыдущая модель бренда с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт весит на 46 г больше. Помимо встроенного провода, предусмотрен дополнительный разъем USB-C. Максимальная выходная мощность достигает 40 Вт, а сам аккумулятор принимает заряд мощностью до 30 Вт. Поддерживаются основные протоколы быстрой зарядки, включая PD, PPS, QC, SCP и UFCS. При этом одновременно заряжать два устройства через оба разъема нельзя.

Компания также уделила внимание защите батареи. В конструкции используются специальные аккумуляторные элементы с керамической изоляцией, система контроля температуры и защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки. Аккумулятор соответствует новому китайскому стандарту безопасности.

Следить за оставшимся зарядом, температурой и другими параметрами можно через приложение. Оно совместимо со смартфонами на HarmonyOS, Android и iOS. На некоторых устройствах Huawei уровень заряда внешнего аккумулятора также отображается непосредственно на экране смартфона.

В Китае новинка стоит около 37 долларов США. Покупателям предложат пять цветов корпуса: белый, розовый, желтый, синий и фиолетовый. О международном запуске компания пока не сообщала.

Источник: Weibo