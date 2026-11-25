Полностью черные G-Shock Luxe Black в металлическом корпусе: Casio выпустила GBM2100LXB-1A2 на рынок США
Casio начала продажи часов G-Shock GBM2100LXB-1A2 в США. Модель из коллекции Luxe Black, появление которой ранее предсказывали источники, добралась до американского рынка спустя несколько недель после официального анонса.
Новинка выполнена в характерном для серии 2100 восьмиугольном корпусе с металлическим безелем. Основная часть оформления выдержана в черном цвете: соответствующее покрытие получили безель и ремешок. На циферблате предусмотрены сетчатый узор и синие элементы, которые выделяют эту версию среди других моделей линейки.
Часы сочетают обычные стрелки с небольшим цифровым экраном. Помимо отображения времени, он позволяет пользоваться секундомером, таймером и будильниками. Предусмотрена поддержка 38 часовых поясов, а точность хода составляет до 15 секунд в месяц.
Для связи со смартфоном используется Bluetooth. Благодаря этому часы могут самостоятельно корректировать время, а также помогать находить смартфон. Еще одна особенность модели — система Tough Solar, которая позволяет заряжать аккумулятор от солнечного света и обычного освещения. Заявленная водонепроницаемость достигает 20 АТМ.
В интернет-магазине производителя в США часы оценили в 310 долларов. При этом пока не уточняется, поступила ли модель в обычные магазины компании.
Источник: Casio
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