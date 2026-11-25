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С момента вывода из эксплуатации самолета «Конкорд» в 2003 году ни один пассажирский лайнер не летал быстрее скорости звука. Американский стартап Boom Supersonic намерен изменить ситуацию и достиг важного рубежа: несколько дней назад впервые был запущен основной блок (ядро) двигателя собственной разработки.

Испытания прошли на территории компании к востоку от Денвера, штат Колорадо (США). В ходе этого этапа, получившего название «Sprint Core», компрессор, камера сгорания и турбина высокого давления впервые заработали как единое целое. Ядро двигателя считается наиболее критически важным узлом любого реактивного силового агрегата.

Запуск со второй попытки

В самой компании Boom, по-видимому, не были уверены в успехе. «Мы полагали, что вероятность того, что всё заработает, составляет менее 50 процентов», — рассказал основатель компании Блейк Шолл в интервью профильному изданию Aviation Week. Однако вторая попытка увенчалась успехом.

Частота вращения ядра была доведена до 6500 оборотов в минуту. При этом почти 2000 датчиков собирали данные в режиме реального времени. Первый запуск был намеренно непродолжительным. В ближайшие два месяца программу испытаний планируется расширить.

Сначала — искусственный интеллект

В будущем это ядро ​​должно стать основой двигателя Symphony, который с тягой около 178 килоньютонов будет поднимать в воздух сверхзвуковой лайнер Overture. Однако первоначальное назначение у него иное: без вентилятора, но с собственной турбиной, этот же базовый блок превращается в газотурбинную установку Superpower. Обладая мощностью 42 мегаватта, она призвана обеспечивать электроэнергией центры обработки данных, предназначенные для работы с искусственным интеллектом.

Более 75 процентов деталей в двигателе Symphony (для сверхзвукового самолета) и установке Superpower — идентичны. Полноценные испытания Superpower запланированы примерно на середину 2027 года; на этот же период намечены и первые поставки.

Впрочем, дела идут не совсем гладко: в сентябре от сделки отказался первый крупный заказчик — компания Crusoe, которая ранее заказала 29 турбин на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Задержка с проектом Overture

Самолет Overture должен развивать скорость 1,7 Маха (около 1800 км/ч на крейсерской высоте) и перевозить от 60 до 80 пассажиров. Стоимость билетов, как ожидается, будет сопоставима с ценами в бизнес-классе. По заявлению компании Boom, на данный момент получено 130 заказов и предварительных заявок, в том числе от авиакомпаний United, American Airlines и Japan Airlines.

Однако первоначально намеченный на 2029 год запуск теперь под вопросом. Глава United Скотт Кирби уже дал понять, что процесс займет больше времени. Руководитель Boom Блейк Шолл также признал, что реализация проекта Overture может задержаться на один-два года.

К слову, разработка собственного двигателя — вынужденная мера для Boom: в 2022 году из проекта вышла компания Rolls-Royce. Другие гиганты отрасли — GE, Safran и Pratt & Whitney — также не проявили интереса.

Источник: Aviation Week