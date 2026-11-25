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Samsung начала распространять обновление One UI 9 Watch за пределами Южной Кореи. Новая версия программного обеспечения на базе Wear OS 7 стала доступна владельцам Galaxy Watch 8 и 8 Classic в других странах. Основные изменения связаны с мониторингом здоровья, анализом сна и контролем физических нагрузок.

Watch 6 Classic Автор: Amanz Источник: unsplash.com

В отличие от предыдущего крупного обновления, которое заметно изменило оформление интерфейса, на этот раз компания сосредоточилась на новых возможностях приложения Health. В частности, часы получили расширенные инструменты для выявления признаков апноэ во сне. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа нарушений дыхания и позволяет оценить их выраженность. Полученные сведения можно использовать при обращении к врачу.

Кроме того, появилась функция Vitals, которая объединяет данные о пульсе, дыхании, температуре кожи, уровне кислорода в крови и вариабельности сердечного ритма. Часы формируют индивидуальные показатели, а при заметных отклонениях от привычных значений могут предупредить владельца.

Еще одно нововведение — Heart Health Score. Эта система объединяет сведения о физической активности, сне и индексе массы тела в общую оценку по 100-балльной шкале. Пользователи также получают рекомендации, которые помогут скорректировать повседневные привычки.

Для любителей спорта компания добавила показатель ежедневной кардионагрузки. Он учитывает интенсивность тренировок и помогает определить, стоит ли увеличить нагрузку или дать организму больше времени на восстановление. Дополняет его Fitness Index с общей оценкой физической формы и советами по тренировкам.

Из визуальных изменений стоит отметить новый циферблат «Портрет». Он распознает людей на фотографии и размещает элементы оформления так, чтобы они не перекрывали изображение.

Обновление уже выходит для Watch 8 и Watch 8 Classic, однако сроки зависят от региона и оператора. Когда One UI 9 Watch доберется до Watch 7 и Watch 6, компания пока не сообщила. Неизвестно и то, какие из новых функций появятся на предыдущих поколениях часов.

Источник: AndroidPolice