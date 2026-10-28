За орбитой Плутона нашли нового кандидата в карликовые планеты размером до 1500 км
В Солнечной системе может появиться шестая официальная карликовая планета: астрономы обнаружили за орбитой Плутона крупное ледяное тело 2026 ED138 — первого для Обсерватории имени Веры К. Рубин кандидата в карликовые планеты. Сведения об открытии были опубликованы 27 октября в циркуляре Центра малых планет Международного астрономического союза (МАС) и представлены на заседании Отдела планетарных наук Американского астрономического общества в Спокане.
Согласно предварительным оценкам специалистов, диаметр 2026 ED138 находится в диапазоне от 600 до 1500 километров. При таких размерах и ледяном составе небесное тело обладает достаточной собственной гравитацией, чтобы принять гидростатически равновесную, близкую к сферической форму. Соответствие данному критерию необходимо для официального включения объекта в список карликовых планет. В случае утверждения Международным астрономическим союзом 2026 ED138 станет шестым признанным объектом этого класса наряду с Плутоном, Эридой, Хаумеа, Макемаке и Церерой.
Первичную фиксацию кандидата выполнил астрофизик Мэттью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики при проверке данных обзорного телескопа Симони, полученных в промежутке с 4 марта по 11 июля 2026 года. Обнаружение произошло с применением специализированного поискового алгоритма, предназначенного для сопоставления траекторий движения слабых источников света. В дальнейшем руководитель группы обсерватории по исследованию Солнечной системы Марио Юрич из Вашингтонского университета подтвердил параметры орбиты, сопоставив данные со снимками Камеры темной энергии (DECam) за период вплоть до 2016 года. В общей сложности зафиксировано свыше 30 наблюдений объекта за 20 отдельных ночей.
Период обращения 2026 ED138 вокруг Солнца составляет порядка 281 года, а наклон его траектории к плоскости эклиптики достигает 24,5 градуса. Объект находится на расстоянии около 46 астрономических единиц от Солнца — дальше, чем Плутон, чья средняя удалённость составляет 40 а.е. Предыдущие поисковые программы не смогли зафиксировать тело из-за того, что на небесной сфере оно находилось на фоне сверхплотных звездных полей диска нашей галактики.
Обсерватория имени Веры К. Рубин расположена на пике Серро-Пачон в Чили и финансируется Национальным научным фондом США совместно с Министерством энергетики США. Идентификация объекта произошла на этапе ввода научного комплекса в эксплуатацию перед стартом десятилетнего обзора неба Legacy Survey of Space and Time.
Источник: rubinobservatory.org
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