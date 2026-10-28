За орбитой Плутона нашли нового кандидата в карликовые планеты размером до 1500 км

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

В Солнечной системе может появиться шестая официальная карликовая планета: астрономы обнаружили за орбитой Плутона крупное ледяное тело 2026 ED138 — первого для Обсерватории имени Веры К. Рубин кандидата в карликовые планеты. Сведения об открытии были опубликованы 27 октября в циркуляре Центра малых планет Международного астрономического союза (МАС) и представлены на заседании Отдела планетарных наук Американского астрономического общества в Спокане.

Автор: brgfx Источник: www.magnific.com

Согласно предварительным оценкам специалистов, диаметр 2026 ED138 находится в диапазоне от 600 до 1500 километров. При таких размерах и ледяном составе небесное тело обладает достаточной собственной гравитацией, чтобы принять гидростатически равновесную, близкую к сферической форму. Соответствие данному критерию необходимо для официального включения объекта в список карликовых планет. В случае утверждения Международным астрономическим союзом 2026 ED138 станет шестым признанным объектом этого класса наряду с Плутоном, Эридой, Хаумеа, Макемаке и Церерой.

Первичную фиксацию кандидата выполнил астрофизик Мэттью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики при проверке данных обзорного телескопа Симони, полученных в промежутке с 4 марта по 11 июля 2026 года. Обнаружение произошло с применением специализированного поискового алгоритма, предназначенного для сопоставления траекторий движения слабых источников света. В дальнейшем руководитель группы обсерватории по исследованию Солнечной системы Марио Юрич из Вашингтонского университета подтвердил параметры орбиты, сопоставив данные со снимками Камеры темной энергии (DECam) за период вплоть до 2016 года. В общей сложности зафиксировано свыше 30 наблюдений объекта за 20 отдельных ночей.

Визуализация орбиты кандидата в карликовые планеты 2026 ED138 в Солнечной системе. Открытие сделано по данным телескопа "Симони" в Обсерватории имени Веры Рубин.
Визуализация орбиты кандидата в карликовые планеты 2026 ED138 в Солнечной системе. Открытие сделано по данным телескопа «Симони» в Обсерватории имени Веры Рубин.
Автор: Vera C. Rubin Observatory Источник: rubinobservatory.org

Период обращения 2026 ED138 вокруг Солнца составляет порядка 281 года, а наклон его траектории к плоскости эклиптики достигает 24,5 градуса. Объект находится на расстоянии около 46 астрономических единиц от Солнца — дальше, чем Плутон, чья средняя удалённость составляет 40 а.е. Предыдущие поисковые программы не смогли зафиксировать тело из-за того, что на небесной сфере оно находилось на фоне сверхплотных звездных полей диска нашей галактики.

Обсерватория имени Веры К. Рубин расположена на пике Серро-Пачон в Чили и финансируется Национальным научным фондом США совместно с Министерством энергетики США. Идентификация объекта произошла на этапе ввода научного комплекса в эксплуатацию перед стартом десятилетнего обзора неба Legacy Survey of Space and Time.

Источник: rubinobservatory.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 260 0
Автор Sarwak Рейтинг +74.70
Блог Наука и космос 240 9240 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Физики наконец выяснили, как именно возникает статическое электричество при ударе одинаковых предметов

Когда два твердых предмета ударяются друг о друга или трутся поверхностями, между ними переходит электрический заряд. В повседневной жизни мы замечаем это, когда синтетическая одежда начинает...

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?