За орбитой Плутона нашли ледяной мир размером до 1500 км

За орбитой Плутона обнаружили один из крупнейших ледяных объектов за последние 20 лет. Небесное тело 2026 ED138 находится в 46 астрономических единицах от Солнца, а его предполагаемый диаметр достигает 1500 км. Это уже сопоставимо с размерами крупнейших известных карликовых планет. Если оценки подтвердятся, Солнечная система получит ещё один такой объект.

Находку сделал астрофизик Мэттью Холман, изучавший данные телескопа обсерватории Веры Рубин. Компьютерный алгоритм сопоставил миллиарды световых отметок и выделил слабый движущийся объект среди звёзд. Дополнительные наблюдения позволили восстановить его орбиту более чем за десять лет. Выяснилось, что тело попадало на снимки ещё в 2016 году, но тогда его не распознали.

Причина многолетней невидимости оказалась связана с расположением объекта. Он движется на фоне плотного звёздного поля вблизи плоскости Млечного Пути, где даже крупные небесные тела сложно отличить от миллионов источников света. Обсерватория Рубин смогла обнаружить его благодаря повторным съёмкам и автоматическому поиску перемещений. По предварительным расчётам, диаметр 2026 ED138 составляет от 600 до 1500 км, наиболее вероятная оценка — около 1000 км.

Но объявлять его новой карликовой планетой пока рано. Астрономам предстоит точнее определить размеры и свойства поверхности объекта, в том числе с помощью наблюдений в инфракрасном диапазоне. Сейчас официально признаны пять карликовых планет: Церера, Плутон, Эрида, Хаумеа и Макемаке. Обсерватория Рубин в ближайшие десять лет будет регулярно сканировать южное небо, и 2026 ED138 может оказаться лишь первой крупной находкой среди множества миров, которые прежде скрывались за Нептуном.

Источник: sciencedaily