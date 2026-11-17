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Компания Xiaomi выпустила многофункциональный портативный фонарь Mijia Multifunctional Portable Flashlight в новой расцветке Sand Gold (песочное золото). Технические характеристики и стоимость устройства остались без изменений — на китайском рынке модель по-прежнему оценивается в 99 юаней, что составляет около 14 долларов.

Устройство выполнено в алюминиевом корпусе с габаритами 130 на 30 на 30 миллиметров при весе 125 граммов и защищено от пыли и влаги по стандарту IP65. В основании фонаря спрятан выдвижной крючок для подвешивания внутри палатки, а разъем для зарядки прикрыт резиновой заглушкой.

Основной светодиод развивает яркость до 1000 люмен с дальностью светового луча свыше 150 метров и поддерживает три режима интенсивности: 50, 350 и 1000 люмен. Помимо направленного света, фонарь работает как кемпинговый светильник с тремя вариантами цветовой температуры (2700 K, 3300 K и 4000 K), имитацией пламени свечи, а также аварийными режимами стробоскопа и сигнала SOS.

Автономную работу обеспечивает встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 3100 мАч. На минимальной яркости в 50 люмен одного заряда хватает на 30 часов использования, а полное восполнение энергии при мощности 5 В / 1,5 А занимает около трех часов.

Источник: xiaomitoday