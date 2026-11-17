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Владельцы смартфонов Google Pixel получили возможность создавать собственные виджеты с помощью искусственного интеллекта Gemini. Новая функция Create My Widget появилась в рамках ноябрьского обновления Pixel Drop, однако пока доступна не всем пользователям. При этом получить ее можно самостоятельно, не дожидаясь завершения массового распространения.

С помощью нового инструмента достаточно описать словами, какой виджет нужен, а система подготовит подходящий вариант для главного экрана. Например, можно попросить Gemini создать блок с датой следующего матча любимой команды, обратным отсчетом до важного события или информацией о расходах за неделю. В последнем случае могут использоваться данные из Gmail.

Как сообщил специалист Мишаал Рахман на Reddit, функция входит в состав Gemini Intelligence и пока поддерживается смартфонами Pixel 10 и 11. Исключением стала модель Pixel 10a. Чтобы попробовать нововведение, необходимо открыть страницу Create My Widget в Google Play и зарегистрироваться в программе бета-тестирования. После этого нужно установить предложенное обновление приложения. Если все условия соблюдены, в меню виджетов на главном экране появится возможность создать собственный элемент.

Однако есть важное ограничение: на данный момент инструмент рассчитан на пользователей старше 18 лет, владеющих английским языком и проживающих в США, Канаде, Великобритании, Индии или Австралии. В остальных странах, в том числе в ряде европейских государств, функция пока недоступна.

Кроме того, британские пользователи пока не могут задействовать интеграцию Gemini с подключенными приложениями. Таким образом, даже регистрация в бета-программе не гарантирует доступ к Create My Widget: необходимо также соответствовать региональным требованиям.

Источник: AndroidPolice