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Samsung может серьезно изменить внешний вид своих следующих флагманов. Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, по предварительным данным, получат новый блок камер вместо привычного расположения отдельных объективов на задней панели. Судя по опубликованному изображению, производитель готовит заметный отход от дизайна, который использовался в смартфонах компании на протяжении нескольких поколений.

Информацией поделился известный инсайдер Ice Universe. Он показал схематичное изображение задней панели будущего устройства и заявил, что полностью уверен в достоверности нового оформления. На рисунке виден прямоугольный выступ с несколькими элементами камеры, расположенными у левого края. Два крупных объектива находятся друг под другом, рядом размещены дополнительные датчики и вспышка.

Примечательно, что похожее решение уже появлялось на более ранних неофициальных изображениях S27 Ultra. Предполагается, что такой же подход производитель применит и в модели S27 Pro, хотя расположение небольших датчиков у нее может отличаться. При этом базовые S27 и S27+, как ожидается, сохранят нынешнее оформление камер с отдельно выступающими объективами.

Переработка конструкции может затронуть и возможности съемки. По слухам, S27 Ultra лишится отдельной камеры с трехкратным оптическим увеличением. Тогда в распоряжении смартфона останутся основная, сверхширокоугольная и телефотокамера с пятикратным увеличением. У S27 Pro ожидается похожая конфигурация, но с трехкратным зумом вместо пятикратного.

Ожидается, что производитель представит семейство S27 в конце января или начале февраля 2027 года. Пока компания не подтвердила ни сроки выхода смартфонов, ни информацию об изменениях в их конструкции.

Источник: AndroidPolice