Voyager 1 удалится от Земли на один световой день 18 ноября

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| Новость | Наука и космос

Космический аппарат Voyager 1 приближается к расстоянию в один световой день от Земли — около 25,9 млрд километров. По расчетам NASA, зонд достигнет этой отметки 18 ноября 2026 года и станет первым рукотворным объектом, преодолевшим такой рубеж.

Агентство указывает расчетный момент — 10:16 UTC, или 13:16 по московскому времени. Световой день обозначает расстояние, которое свет проходит за 24 часа, а не продолжительность путешествия аппарата.

Для команды миссии эта величина означает прежде всего задержку связи. Радиокоманда с Земли будет добираться до зонда сутки. Даже если бортовая система ответит сразу после получения инструкции, подтверждение вернется еще через сутки. Таким образом, проверка результата одной команды потребует не менее 48 часов.

Автор: NASA Источник: www.techno-science.net

Никакой физической границы аппарат при этом не пересечет. Его окружение и работа оборудования не изменятся: речь идет об условной отметке расстояния, а не о переходе в новую область космоса.

Voyager 1 отправился в полет в сентябре 1977 года для исследования Юпитера и Сатурна. В августе 2012 года он вышел в межзвездное пространство, покинув область, где солнечный ветер определяет свойства окружающей среды. Однако это не означает выхода из всей области гравитационного влияния Солнца.

Сейчас аппарат движется относительно Солнца со скоростью около 61 тыс. км/ч. Несмотря на почти полувековой полет, связь с ним сохраняется, а увеличение расстояния требует все более заблаговременного планирования операций.

NASA приурочила к событию символическую акцию 17 ноября. После заката участникам предлагают направить свет в небо и передать обозначение миссии VGR азбукой Морзе. Это памятный жест, а не способ установить связь с аппаратом.

Voyager 2 достигнет аналогичного удаления значительно позже. По текущему прогнозу NASA, расстояние между ним и Землей составит один световой день в ноябре 2035 года.

Источник: Techno-Science.net

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