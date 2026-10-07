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Учёные из Университета штата Флорида предложили использовать волнообразные стены и крыши для защиты малоэтажных зданий от ураганного ветра. В аэродинамической трубе такая форма уменьшила пиковое давление на наиболее уязвимые участки конструкции на 40-60%.

Исследователи проверяли не усиление материалов, а изменение внешней геометрии здания. Вместо обычных плоских стен и скатных поверхностей они использовали макрогофрированные оболочки с чередующимися выпуклостями и впадинами.

Для эксперимента команда изготовила модели зданий методом 3D-печати. Амплитуда волн составляла от 5 до 10% высоты модели. Затем макеты испытывали при разных направлениях воздушного потока и регистрировали давление на стенах и крыше.

Лучший результат показала конструкция с наиболее глубоким рельефом. Вблизи углов крыши и стен пиковая ветровая нагрузка уменьшилась на 40-60% по сравнению с моделью с обычной плоской оболочкой.

Причина связана с вихрями, которые образуются возле острых кромок и углов здания. На плоской поверхности воздушный поток может создавать зоны сильного разрежения. Из-за разницы давления внешняя обшивка испытывает нагрузку наружу, а наиболее интенсивные вихри возникают как раз у краёв крыши.

Волнообразный профиль меняет движение воздуха вдоль поверхности. Поток не проходит по ней непрерывно, а разделяется на участки, благодаря чему крупные вихревые зоны разрушаются, а давление перераспределяется по фасаду.

Подобный подход отличается от традиционных способов защиты зданий. Обычно инженеры используют более толстые стены, усиленные крепления, скруглённые углы, дополнительные уклоны или архитектурные уступы. Эти решения способны снизить нагрузку, но увеличивают расход материалов и могут быть сложными для уже построенных домов.

Новая форма фасада также не заменяет расчёт несущего каркаса, фундамента, окон и креплений. В эксперименте измеряли давление на поверхности моделей, а не долговечность полноценного здания во время реального урагана.

Исследование может пригодиться не только в строительстве. Авторы считают, что полученные данные о вихрях и турбулентных потоках применимы в аэродинамике, экологических исследованиях и других задачах, где требуется управлять движением воздуха или воды.

Сейчас команда проводит дополнительные эксперименты, чтобы изучить поток вокруг волнообразных оболочек. Следующим этапом станет компьютерное моделирование, которое поможет подобрать оптимальную глубину и расположение рельефа для разных направлений ветра.

Работа опубликована в журнале Engineering Structures под названием «Wind pressures on macro-corrugated low-rise building envelopes: Effect of corrugation depth». Результат пока относится к лабораторному исследованию: практическая эффективность волнообразных стен для реальных зданий требует дополнительных испытаний.

Источник: Tech Xplore